Суд признал законным арест экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского

Московский городской суд оставил в силе арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная инстанция оставила без изменений постановление Басманного суда Москвы, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

В ходе заседания Анатолий Вороновский заявил о своей невиновности, а обвинения он считает безосновательными. Защитники фигуранта просили суд отменить арест и назначить ему меру пресечения без содержания под стражей.

В конце октября 2025 года парламентарий лишился неприкосновенности, после чего следователи возбудили против него уголовное дело. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата 2 декабря на пленарном заседании. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Алина Зорина