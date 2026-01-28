Четыре частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в Северском районе
В Северском районе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены четыре частных дома. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Пострадавших и погибших нет. С ночи на местах работают оперативные и специальные службы.
В хуторе Свободном обломки беспилотника повредили два частных дома, там выбило стекла в окнах. Еще два дома были повреждены в станице Северской. В одном случае пострадала кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла.