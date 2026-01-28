Прокуратура нашла нарушения в работе регионального оператора по вывозу ТКО на Кубани

Прокуратура Кавказского района выявила нарушения в работе регионального оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Проверка соблюдения природоохранного и жилищно-коммунального законодательства показала систематические нарушения графика вывоза мусора, что свидетельствует о ненадлежащем оказании услуги населению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проверки прокуратура инициировала привлечение ответственных лиц к административной ответственности по статье 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Руководителю ООО «ЭкоЦентр», отвечающему за Новокубанскую зону, внесено представление об устранении нарушений. Контроль за исполнением актов прокурорского реагирования продолжается.

Вячеслав Рыжков