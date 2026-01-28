Курорт «Красная Поляна» возглавил Артем Семикин

Артем Семикин 28 января официально вступил в должность генерального директора курорта «Красная Поляна», сменив на этом посту Павла Перова. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

45-летний уроженец Краснодара окончил в 2003 году Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права по специальности «Финансы и кредит». В 2020 году прошел подготовку в Школе риск-менеджмента Корпоративного университета Сбербанка.

Карьеру Артем Семикин начал в 2006 году. На курорт пришел более десяти лет назад. С 2018 года руководил управлением экономики и финансов компании. При его участии создана финансовая структура предприятия, внедрена система бюджетирования и управленческого учета, пересмотрены условия соглашений с гостиничными операторами.

«Понимая всю ответственность перед нашими гостями и партнерами, в управлении компанией буду руководствоваться проверенными принципами, основанными на доверии, прозрачности и открытости коммуникации внутри коллектива»,— подчеркнул новый руководитель. Он добавил, что планирует активно внедрять современные технологии и инновационные решения для повышения эффективности бизнеса.

По словам господина Семикина, главная цель заключается не только в сохранении высокого уровня сервиса, но и в постоянном улучшении качества услуг, создании новых привлекательных продуктов и направлений развития круглогодичного туризма.

Курорт «Красная Поляна» — крупнейшая бизнес-единица группы «Мантера». Сегодня он располагает развитой инфраструктурой: девять отелей 4 и 5 звезд, комплекс апартаментов — всего 2476 номеров. Одновременно здесь могут размещаться свыше 6 тыс. гостей. Ежегодно курорт принимает более 1,5 млн туристов.

Прежний генеральный директор Павел Перов совмещал руководство курортом с должностью первого заместителя генерального директора группы «Мантера». Теперь он сосредоточится исключительно на стратегических вопросах операционной деятельности и взаимодействия бизнес-единиц группы.

Алина Зорина