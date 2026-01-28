Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к компании — владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 12 февраля рассмотрение иска заместителя генерального прокурора РФ к АО «Актуальные инвестиции», владеющему ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод». Соответствующая информация опубликована в материалах суда, передает «Интерфакс».

Ответчиками по делу также указаны кипрские компании Northox Investments Limited и Chevre Investments Limited. В отношении всех ответчиков судом приняты предварительные обеспечительные меры. Иск был подан в арбитраж 27 января, содержание заявленных Генпрокуратурой требований не раскрывается.

К участию в процессе в качестве третьих лиц привлечены Росимущество, АО «Газметаллпроект», ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и Федеральная антимонопольная служба.

Согласно данным ЕГРЮЛ, АО «Актуальные инвестиции» зарегистрировано в Москве в 2019 году и специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором общества является Ирина Успенская, информация о собственниках не раскрывается. Компания стала владельцем Верхнебаканского цементного завода в мае 2020 года, до этого актив принадлежал Northox Investments Limited. В отчетности предприятия за 2024 год отмечалось, что «Актуальные инвестиции» находятся под фактическим контролем Льва Кветного.

По последним опубликованным данным об аффилированных лицах «Новоросцемента» на 30 сентября 2017 года, Chevre Investments Limited владела 100% акций компании. «Новоросцемент» входит в число крупнейших российских производителей цемента и объединяет три завода — «Пролетарий», «Октябрь» и «Первомайский». Совокупные мощности позволяют выпускать до 5,7 млн тонн цемента в год.

Верхнебаканский цементный завод является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе с мощностью до 2,3 млн тонн продукции в год. Оба предприятия входят в группу «Газметаллпроект», их суммарный объем производства превышает 8 млн тонн цемента ежегодно.

Вячеслав Рыжков