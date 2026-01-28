Арестованы дети кубанского депутата Госдумы Дорошенко

Эльдар и Милана Дорошенко, дети депутата Госдумы от Краснодарского края Андрея Дорошенко, арестованы. Информацию подтвердили «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По данным СМИ, расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты владеют ООО ПКФ «ДТК», участвующей в реконструкции Западного обхода Краснодара за 2,5 млрд руб., также Милана Дорошенко является владельцем ООО «Северское ДРСУ», выполнявшей контракты по содержанию дорог в Краснодарском крае на сумму 184 млн руб.

Ранее Генпрокуратура РФ по иску в суд наложила арест на имущество Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского на сумму 2,8 млрд руб. Исполнительные листы поступили в службу судебных приставов 23 января, после чего были возбуждены исполнительные производства. Иск, принятый к производству Центральным районным судом Сочи 20 января, также охватывает 27 ответчиков — родственников и аффилированные с ними компании.

По версии надзорного ведомства, с 2016 года господин Вороновский, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, совместно с другими лицами получил коррупционный доход в особо крупном размере. В рамках иска прокуратура требует обратить в доход государства земельные участки, квартиры и дома в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии, а также доли в компаниях, денежные средства на счетах и ценные бумаги.

В ноябре 2025 года Анатолию Вороновскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В начале декабря он лишился мандата депутата Госдумы, а 25 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей на три месяца.

Вячеслав Рыжков