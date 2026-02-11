Сбер: на Кубани выдача образовательных кредитов увеличилась в 1,5 раза

В 2025 году в Краснодарском крае выдано свыше 6 тыс. образовательных кредитов, подсчитали аналитики Сбера. По сравнению с 2024 годом их число увеличилось в 1,5 раза. В то же время вырос и объем образовательных кредитов — в 1,7 раза, в 2025 году их выдали на сумму 1,2 млрд рублей.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

«В основном в 2025 году этот вид кредита был востребован среди молодых людей в возрасте до 25 лет. Молодые люди все больше стремятся получить среднее специальное или высшее образование, чтобы освоить выбранную ими профессию»,— рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Согласно статистике Сбера, за год спрос на образовательные кредиты в регионе среди молодежи в возрасте 25–30 лет вырос в 1,5 раза. При этом люди в возрасте от 35 до 45 лет стали оформлять такой вид кредита в 1,6 раза чаще, чем в 2024 году.