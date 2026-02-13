Сбер: на Северном Кавказе спрос на детские карты вырос в 2,5 раза

В 2025 году в Республиках Северного Кавказа было оформлено более 51 тыс. детских банковских карт, что в 2,5 раза превышает показатель 2024 года, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Согласно исследованию, чаще всего в 2025 году детские карты оформляли жители Дагестана — почти 20 тысяч карт. В Кабардино-Балкарии этот показатель составил 10,2 тысяч, а в РСО-Алания — 7,6 тысяч. В Республиках Карачаево-Черкесия, Чечня и Ингушетия банк выдал 6,5 тысяч, 4,3 тысячи и 3 тысячи детских карт соответственно. Самый высокий спрос пришелся на конец года, преимущественно на октябрь и ноябрь: за эти два месяца 13 тысяч детей получили свой первый финансовый инструмент, следует из статистики Сбера.

Управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев отмечает, что на протяжении нескольких лет наблюдается растущий спрос на оформление банковских карт для детей в регионах Северного Кавказа. «Только за 2025 год мы выдали 4,3 тысячи детских банковских карт в нашем регионе»,— добавил он.

Специалисты Сбера уверены, что раннее знакомство с банковскими инструментами способствует формированию у ребенка понимания ценностей денег, умения грамотно распоряжаться средствами и развивать ответственность за собственные финансовые решения. Также владение картой становится первым шагом к освоению современных технологий оплаты и интеграции в цифровое пространство.