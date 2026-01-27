Бизнесу Ставрополья выделили 30 млрд рублей поручительств в 2026 году

Корпорация МСП выделила Ставропольскому краю лимит зонтичных поручительств на 15 млрд руб. Это позволит региональному бизнесу получить более 30 млрд руб. кредитного финансирования в первом квартале 2026 года, сообщили в министерстве экономики Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, поддержку предпринимателей обеспечат банки-партнеры. Зонтичные поручительства дают возможность получить кредит на сумму до 1 млрд руб. при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения. Покрытие составляет до 50% от суммы займа.

Программа работает с 2021 года по поручению президента России в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За 2025 год объем зонтичных поручительств для ставропольского бизнеса достиг 2,3 млрд руб. Всего выдали 385 кредитов.

«Аналитика показывает, что получатели зонтов в 2-3 раза быстрее наращивают доходы и создают рабочие места. Новые лимиты Корпорации МСП открывают предпринимателям возможности привлечения финансирования для развития производств, пополнения оборотных средств или рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств»,— заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Валентина Любашенко