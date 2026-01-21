Главные новости за 21 января. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 45 беспилотников.

Более 200 тысяч туристов побывали в Краснодаре в новогодние праздники. Это на 40% больше, чем в предыдущий праздничный сезон.

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошло происшествие с применением беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента в ауле Новая Адыгея возник пожар. Поначалу сообщалось о восьми пострадавших в результате атаки. Двоих пострадавших перевезли в Краснодар.

Администрация Тахтамукайского района открыла три пункта сбора гуманитарной помощи для пострадавших от атаки БПЛА.

Позже число пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью в Адыгее увеличилось до 13 человек. Девять из них госпитализированы, семь находятся в больнице пгт Энем, еще два человека доставлены в больницу Краснодара.

В поселке Афипском и селе Львовском Северского района Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

Предприятия Краснодарского края увеличили количество тендеров на страхование от беспилотников на 37% по итогам 2025 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти руководителей органов исполнительной власти региона.

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко отправлен в отставку 21 января по решению совета муниципального образования.

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Бажутова и Сергея Табельского.

В ауле Новая Адыгея на месте разбора завалов после атаки БПЛА нашли фрагменты человеческого тела.