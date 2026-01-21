В Адыгее при разборе завалов на месте удара БПЛА нашли человеческие останки

В ауле Новая Адыгея на месте разбора завалов после атаки БПЛА нашли фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы. Соболезнуем…» — написал глава республики.

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке БПЛА вечером накануне, 20 января. Пострадали как минимум 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Повреждены многоквартирный дом и парковка.

Вячеслав Рыжков