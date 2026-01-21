Губернатор Кубани утвердил состав девяти министров и руководителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти руководителей органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Семь чиновников сохранили свои посты. Министром образования и науки остается Елена Воробьева, здравоохранения — Евгений Филиппов, промышленной политики — Дмитрий Хмелько. Алексей Переверзев продолжит руководить министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Также должности сохранили руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, глава департамента ветеринарии Роман Кривонос и начальник департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Алексей Соловьев временно возглавил управление государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее он занимал пост начальника отдела госнадзора и административной практики этого же ведомства.

Руководителем департамента по обеспечению деятельности мировых судей назначен Сергей Джаватханов.

Как писал «Ъ-Кубань», бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн руб.

Никита Бесстужев