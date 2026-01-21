Кубанский бизнес увеличил спрос на страхование от БПЛА на 37%

Предприятия Краснодарского края увеличили количество тендеров на страхование от беспилотников на 37% по итогам 2025 года. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки ТендерПро.

По данным аналитиков, на Кубани торги на страхование от БПЛА в основном проводят компании нефтегазового сектора и промышленности. Краснодарский край занимает второе место по спросу на такие полисы в Южном федеральном округе после Ростовской области.

«Более половины всех торгов по страхованию от БПЛА в прошлом году (58%) были организованы предприятиями Южного федерального округа»,— прокомментировала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

К сентябрю 2025 года спрос на страховки от БПЛА на Кубани вырос на 28%. С начала года к первому месяцу осени бизнес подал более 700 заявок на такие полисы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 45 беспилотников.

Никита Бесстужев