В Адыгее открыли пункты сбора гумпомощи для пострадавших от атаки БПЛА
Администрация Тахтамукайского района открыла три пункта сбора гуманитарной помощи для пострадавших от атаки БПЛА. Решение принято после многочисленных обращений жителей на горячую линию с вопросами о том, как помочь пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Центры помощи работают в Тахтамукае по адресам: улица Ленина, 62, в здании Комплексного центра социального обслуживания населения; в поселке Яблоновский на улице Дорожная, 59; и в ауле Старобжегокай — по адресу: улица Ленина, 351, в Доме культуры. Жители могут приносить вещи в любой из трех пунктов сбора.
«Спасибо вам за доброту и чуткое сердце! Вместе мы справимся», — отметили в администрации района.
Этой ночью от атаки беспилотных летательных аппаратов в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести. Среди пострадавших — два ребенка. Удар повредил жилые дома, уничтожил 15 автомобилей и еще 25 машин получили повреждения.