В новогодние праздники Краснодар посетили более 200 тысяч туристов

Более 200 тысяч туристов побывали в Краснодаре в новогодние праздники. Это на 40% больше, чем в предыдущий праздничный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Около 40% туристов приезжали в Краснодар на один день, 10% оставались в краевой столице на два дня. По словам первого заместителя мэра Дмитрия Васильева, столица региона сохраняет лидерство по приросту туристов благодаря сочетанию современной городской динамики и истории. Краснодар подходит для путешествия благодаря своим историческим достопримечательностям, культурным и развлекательным мероприятиям, современным паркам и пространствам, гастрономическому разнообразию и возможностям активного отдыха.

Всего в 2025 году Краснодар принял около 1,5 млн туристов, что на 6,4% превысило показатели 2024 года. Специалисты отрасли прогнозируют, что в этом году туристический поток увеличится примерно на 10% по сравнению с 2025 годом.

Администрация краевого центра напоминает, что в Краснодаре с января 2025 года действует туристический налог. Его ставка дифференцирована и составляет от 1 до 5%, в зависимости от периода. За прошедший год поступления от туристического налога в местный бюджет достигли 62,6 млн руб. В 2026 году ожидается, что сумма увеличится до 95,8 млн руб. Собранные средства планируют направить на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры.

Алина Зорина