Ночью над Кубанью сбили 45 беспилотников

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края ликвидировали 45 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожили в период с 23:00 20 января до 07:00 21 января дежурными средствами ПВО. Семь беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, три — над Республикой Крым. Еще один сбили над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. В больницу были госпитализированы девять пострадавших. Угрозы их жизни нет. Погибших также нет. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском.

Алина Зорина