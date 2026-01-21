На пост заместителя генпрокурора РФ предложена кандидатура прокурора Кубани Табельского

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Бажутова и Сергея Табельского. Консультации по кандидатам планируется провести 27 января 2026 года на совместном заседании комитетов палаты.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Сергей Табельский окончил Свердловский юридический институт в 1993 году. С 1992 по 2009 год он проходил службу в прокуратуре Оренбургской области, занимая должности стажера, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Новотроицка, прокурора Светлинского района и заместителя прокурора области, а с 2009 по 2013 год был прокурором Республики Калмыкия. С 2013 по 2017 год Табельский возглавлял прокуратуру Калининградской области, а с марта 2017 года занимает должность прокурора Краснодарского края.

Имеет звание заслуженного работника прокуратуры РФ, награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Государственной думы, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», медалью Руденко, именным оружием и Почетной грамотой Генерального прокурора.

Вячеслав Рыжков