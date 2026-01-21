Главу Приморско-Ахтарского района Кубани отправили в отставку

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко отправлен в отставку 21 января по решению совета муниципального образования. Основанием стало заявление губернатора региона о потере доверия к главе округа, сообщили в прокуратуре края.

В ходе проверки ведомство выявило, что Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе, а также не принимал мер по урегулированию конфликта интересов при распределении земельного участка. Нарушения были квалифицированы как коррупционные, после чего совет округа удовлетворил заявление губернатора.

Ранее сообщалось, что 20 января в муниципалитете прошли обыски в связи с нарушениями при строительстве социального объекта по нацпроекту «Демография» стоимостью около 2 млрд руб.

Максим Бондаренко возглавлял район с декабря 2017 года, сначала в статусе и. о., после чего был избран главой района в январе 2018 года. В ноябре 2024 года, после преобразования района в муниципальный округ, он единогласно избран главой нового образования.

Вячеслав Рыжков