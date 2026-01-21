Восемь человек пострадали в результате прилета БПЛА на территорию ЖК в Адыгее

В результате атаки беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, в больницу были госпитализированы семеро пострадавших. Угрозы их жизням нет. Погибших также нет.

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба. На место ЧП для координации работы всех служб и ведомств по моему поручению выехал председатель Кабмина РА Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза. Еще раз подчеркну, что все нуждающиеся получат необходимую помощь. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан»,— написал господин Кумпилов в своем telegram-канале.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Адыгеи осуществляет контроль за соблюдением прав граждан в связи с происшествием, вызванным атакой БПЛА. Личный контроль за развитием ситуации на месте происшествия осуществляет прокурор Тахтамукайского района Сергей Турчин.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском. В настоящее время жильцов четырехподъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях их безопасности и для проведения разминирования устройства.

Василий Хитрых