В Адыгее прилет БПЛА вызвал пожар в многоэтажном доме

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошло происшествие с применением беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, в результате инцидента в ауле Новая Адыгея возник пожар. Огонь повредил конструкцию одного из многоквартирных жилых домов, а также распространился на прилегающую парковку, где пострадал ряд автомобилей, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

На место происшествия немедленно выехали подразделения экстренных служб — пожарно-спасательные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов. Для оперативного управления ситуацией в аул также выехал глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

По информации районной администрации, всем пострадавшим и нуждающимся гражданам будет оказана необходимая материальная и социальная помощь. В ближайшее время на территории планируется развернуть пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры получили повреждения и стали непригодными для проживания. На данный момент оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий пожара.

Мария Удовик