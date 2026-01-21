Обломки беспилотников обнаружили в двух поселениях Северского района Кубани

В поселке Афипском и селе Львовском Северского района Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в региональном оперштабе, в обоих случаях пострадавших нет.

«В поселке Афипском фрагменты беспилотника упали возле частного домовладения. В этом случае повреждений нет. В селе Львовском обломки БПЛА повредили хозпостройку. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По обоим адресам на месте работают специальные и экстренные службы»,— говорится в сообщении.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке беспилотников. В частности, в поселке Афипском обломки беспилотника, один из которых — боевая часть, упали на территорию рядом с многоквартирным жилым домом на 177 квартир. Жителей эвакуировали для их безопасности, а также для проведения разминирования устройства. Территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Жителей отправили в пункт временного размещения в местной спортшколе поселка. Главе района поручили обеспечить их всем необходимым.

Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы. Повреждения вследствие прилета БПЛА получили два частных дома в Приморско-Ахтарске. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов беспилотника в домах выбило стекла. На месте работают оперативные и специальные службы. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба. Обломки БПЛА обнаружили на улице Транспортной. К месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы. «Хочу поблагодарить сочинцев за бдительность и ответственность, а наших военных — за высочайший профессионализм и слаженные действия. В настоящее время угрозы для города нет. Обстановка находится под полным контролем», – отметил глава курорта Андрей Прошунин.

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате прилета вражеского БПЛА пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Погибших нет. В больницу госпитализировали семерых пострадавших. Угрозы их жизням нет. Двоих пострадавших отправили в больницу Краснодара. Также, по предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. Развернуты пункты временного размещения граждан. На место выехали первые лица республики.

