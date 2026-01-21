Количество пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее выросло до 13 человек

Число пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью в Адыгее увеличилось до 13 человек. Девять из них госпитализированы, семь находятся в больнице пгт Энем, еще два человека доставлены в больницу Краснодара. Два жителя в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Глава региона выехал на место происшествия в Новую Адыгею по возвращении из рабочей поездки в Москву. Он осмотрел пострадавший от атаки беспилотников дом и прилегающую к нему территорию. После этого Мурат Кумпилов запланировал проведение выездного совещания с участием представителей силовых структур, членов кабмина республики, администрации Тахтамукайского района и руководителей ресурсоснабжающих организаций.

«Обсудим текущую обстановку, ход восстановительных и обеспечительных работ, вопросы безопасности и дальнейшие действия всех служб. Все решения принимаются оперативно, ситуация находится под полным контролем», — отметил глава региона.

Мурат Кумпилов также добавил, что планирует посетить пункт временного размещения, где сейчас находятся 27 человек, в том числе один ребенок.

Этой ночью аул Новая Адыгея Тахтамукайского района подвергся атаке беспилотников. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, а затем — об одиннадцати. Среди них — два ребенка. Удар повредил жилые дома, уничтожил 15 автомобилей и еще 25 машин получили повреждения.

Алина Зорина