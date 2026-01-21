Двоих пострадавших от прилета БПЛА в Адыгее перевезут для лечения в Краснодар

Для лечения в медучреждениях Краснодара перевезут двоих пострадавших в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Сообщается также, что в настоящее время на месте происшествия совместно с коллегами соседней республики работали медики скорой помощи Краснодара.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при необходимости больницы краевого центра готовы принять пострадавших в результате прилета беспилотника на территорию жилого комплекса в ауле Новая Адыгея. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Погибших нет. В больницу госпитализированы семеро пострадавших. Угрозы их жизням нет.

Василий Хитрых