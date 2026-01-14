Андрей Кравченко прокомментировал ситуацию с достройкой проблемных ЖК в Новороссийске

Застройщик ГК «Черное море», взявший на себя обязательства по достройке объектов ООО «Кубаньжилстрой» в Новороссийске, планирует открыть кредитную линию. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Завершение строительства ЖК «Суджук Кале» и ЖК «Посейдон» в Новороссийске обсудили на рабочем совещании. По словам Андрея Кравченко, в настоящее время ГК «Черное море» является застройщиком пяти объектов, ранее принадлежащих ООО «Кубаньжилстрой».

Глава Новороссийска заявил, что на конец 2025 года застройщик заключил 37 дополнительных соглашений к договорам долевого участия. Компания готовится к открытию кредитной линии, в этом бизнесу оказывает содействие администрация.

Андрей Кравченко подчеркнул, что в ближайшем времени в Новороссийске должна будет состояться выездная встреча по вопросам завершения строительства объектов с участием краевых властей, инициативной группы и местных жителей. Участникам долевого строительства предоставят пояснения, с чем связаны задержки в достройке и обозначат новые сроки.

София Моисеенко