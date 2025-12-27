На строительство второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до «Академика Сахарова» выделено 1,5 млрд руб. из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство второй линии казанского метро выделили еще 1,5 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На строительство второй линии казанского метро выделили еще 1,5 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проект включает в себя строительно-монтажные работы, в частности возведение перегонов между станциями «Фучика» и «10-й микрорайон» длиной около 20 метров, а также между «100-летие ТАССР» и «10-м микрорайоном» протяженностью 26 метров. На станции «Академика Сахарова» запланировано обустройство вентиляции и систем пожарной безопасности в вестибюле и тоннелях.

Также планируется проведение работ по укреплению грунтов под существующими тоннелями и обслуживание инженерных систем. Кроме того, предусмотрено строительство котлованов на станциях «10-й микрорайон» и «Фучика».

Влас Северин