Суд отказался прекращать спор между властями Перми и скончавшимся директором Центрального рынка

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по иску департамента земельных отношений администрации Перми к владельцу Центрального колхозного рынка Ревазу Шенгелия в связи с его смертью. Такое ходатайство в конце ноября поступило от представителей ответчика. Как говорится в материалах дела, законом определено семь оснований для прекращения производства по делу. Одно из них — «после смерти гражданина, являющегося стороной в деле, спорное правоотношение не допускает правопреемства». Соответствующих оснований суд в ходатайстве не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судебное разбирательство отложено на 28 января 2026 года следующего года. Также он поставил вопрос об оставлении искового заявления без рассмотрения в случае повторной неявки истца в судебное заседание.

Напомним, в декабре прошлого года департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелия. В одном из исков мэрия требовала освободить землю по ул. Борчанинова. Помимо этого, власти хотели освобождения площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.