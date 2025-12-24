Нарастание страхового возмещения

По словам Корнея Биждова, президента Национального союза агростраховщиков (НСА), уходящий 2025 год стал сложным и одновременно результативным и для системы агрострахования с господдержкой, и для рынка агрострахования в целом.

Согласно предварительным данным Центробанка и НСА, на систему агрострахования с господдержкой приходится подавляющая часть получаемого сельхозпроизводителями страхового возмещения производственных убытков.

К 1 декабря с начала года страховые выплаты аграриям уже превысили 8,1 млрд руб., из которых более 7,1 млрд руб. перечислено в сегменте агрострахования с господдержкой. Из них: 6,3 млрд руб.— за утрату урожая, более 800 млн руб.— за гибель поголовья сельхозживотных и утрату товарной аквакультуры. Это рекордный показатель за весь период частно-государственного партнерства в области страховой защиты аграрных рисков, отсчет которого ведется с 2012 года. Для сравнения: за весь 2024 год выплаты по агрострахованию составили 8,8 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. было перечислено по договорам субсидируемого страхования.

Нарастание объемов страхового возмещения убытков в АПК обусловлено тремя факторами. Во-первых, достигнут уже значимый охват сельхозпроизводства страховой защитой — в 2024 и 2025 годах он был обеспечен на уровне более 19% посевов и не менее 47% поголовья промышленного животноводства. Система развернута на всей аграрной территории: страхование с господдержкой осуществляется уже в более чем 70 регионах России.

Во-вторых, в 2024–2025 годах отмечается явное повышение частоты и интенсивности опасных агроклиматических явлений. Режим ЧС в связи с убытками в АПК был объявлен в 2024 году 34 раза в 27 субъектах РФ, в текущем году уже 23 раза в 18 регионах. Для сравнения: в 2023 году наблюдались 18 ЧС в 16 субъектах. Причем география страховых выплат значительно шире зоны объявленных ЧС: по итогам убытков 2024 года она охватила 43 региона России. В текущем году наиболее масштабным застрахованным событием в АПК, по всей видимости, стала засуха в южных регионах России.

Обеспечивать работу компаниям НСА помогают технологии искусственного интеллекта, которые были внедрены в систему космического мониторинга с начала 2024 года. В частности, при урегулировании массовых убытков от заморозков 2024 года компаниям НСА потребовалось провести анализ состояния около 1 млн га застрахованных посевов в течение одного месяца. Автоматическое распознавание застрахованных полей на космоснимках позволило сократить более чем в 50 раз временные затраты страховых специалистов на проведение оценки ущерба и сделало задачу технически возможной.

Важнейший фактор, который отразился на показателе страховых выплат,— это меры, принятые Минсельхозом России и НСА в рамках «дорожной карты» мер по повышению эффективности агрострахования, которая была подписана в 2024 году и реализована за два года. Одной из главных мер стала отмена в программе мультирискового страхования урожая страховой франшизы уровня выше 30% от страховой суммы.

В 2025 году Минсельхозом России и НСА при участии Минфина и Банка России, аграрного комитета Совета федерации, региональных органов АПК был реализован целый комплекс изменений нормативно-методологической базы агрострахования для повышения его привлекательности для агрария.

В результате уже с конца 2025 года страхование сельхозрисков осуществляется на обновленной нормативно-методологической базе по трем ключевым направлениям страхования урожая, посадок и урожая плодовых многолетних культур, а также сельхозживотных.

Для животноводов в покрытие добавлены новые риски — утраты животных из-за гидрологических явлений, а также в результате изъятия в случае опасной вспышки заболевания.

В страховании урожая по мультирисковой программе впервые изменен ряд подходов к процедурам урегулирования убытков — так, хозяйства смогут подтверждать убытки по ряду событий без справки от Росгидромета, например при утрате посевов от градобития, когда возможен визуальный осмотр.

Еще одно нововведение позволит сдвигать сроки поступления средств выплат по данной программе за раннюю гибель урожая к началу осенней посевной. Принципиальные изменения внесены и в программу страхования садов.

«Основная задача — увеличить долю застрахованных посевных площадей к 2030 году до 30%»,— заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Она напомнила, что еще 100 лет назад действовало обязательное страхование в сельском хозяйстве и тогда «было застраховано 80% всей посевной и 80% всех животных». «И наша цель с вами — к 2030 году достичь 30% — кажется такой ничтожной»,— сказала Елена Фастова, отметив вместе с тем, что уже большой путь пройден: в 2018 году этот показатель составлял всего 1,6%: «Я уверена, что мы сможем перебороть нашу нынешнюю отметку в 20% и прийти к 30% как минимум».

Вера Склярова