По данным Банка России, сравнивая календарный период 01.10.2024–30.09.2025 с периодом 01.10.2023–30.09.2024, можно отметить неоднородную степень проникновения в разных видах страхования.

Динамику рынка определяет страхование жизни, являющееся драйвером роста второй год подряд. По сегментам количество заключенных договоров (на 30.09 в 2025 и 2024 годах соответственно) распределяется следующим образом:

ИСЖ — 64 тыс. ед. против 86 тыс. ед. периодом ранее (охват населения — 0,04% против 0,06%);

НСЖ — 1646 тыс. ед. против 1172 тыс. ед. периодом ранее (охват населения —1,13% против 0,8%);

КСЖ — 2095 тыс. ед. против 3199 тыс. ед. периодом ранее (охват населения — 1,43% против 2,19%).

Отмечается рост количества договоров НСЖ более чем на 40%. Это демонстрирует, что тренд на сбережение все еще сохраняется у населения. Снижение количества договоров в КСЖ объясняется высокой ключевой ставкой Банка России и тенденцией к замещению страхования заемщиков другими услугами.

По личным видам страхования НС и ДМС обозначена статистика по количеству договоров и количеству застрахованных по действующим договорам на 30 сентября в 2025 и 2024 годах соответственно:

Количество договоров по НС — 76 728 тыс. ед. против 79 089 тыс. ед. периодом ранее (охват — 52,54% против 54,1%). Но при этом количество застрахованных по действующим договорам составляет 69 407 тыс. ед. против 55 294 тыс. ед. периодом ранее (охват 48% против 38%).

Количество договоров по ДМС — 14 770 тыс. ед. против 15 912 тыс. ед. периодом ранее (охват — 10,11% против 10,88%). Но при этом количество застрахованных по действующим договорам составляет 39 763 тыс. чел. против 35 387 тыс. чел. (охват — 27% против 24%).

В части динамики проникновения видно статистику в личных видах страхования (НС и ДМС), где количество застрахованных год к году выросло на 26% и 13% соответственно. При этом корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев от работодателя в течение 2025 года активно развивается. Количество именно застрахованных, а не заключенных договоров увеличивается за счет коллективных договоров.

В страховании имущества физических лиц количество договоров составило 59 199 тыс. ед. против 62 909 тыс. ед. периодом ранее (охват — 40,54% против 43,03%).

В ОСАГО количество договоров составило 49 821 тыс. ед. против 42 830 тыс. ед. периодом ранее (охват — 34,12% против 29,29%).

Продажи полисов ОСАГО растут в основном за счет расширения спроса на короткие полисы.

В каско количество договоров составило 10 508 тыс. ед. против 10 249 тыс. ед. периодом ранее (охват — 7,2% против 7,01%). Поддержку сегмента оказывает страхование подержанных машин.