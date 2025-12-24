СМО на страже ОМС и пациента

В октябре—ноябре 2025 года в Государственной думе Российской Федерации проходило обсуждение законопроекта №1026186-8 «О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", которым предусматривалась возможность по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации передача права территориальному фонду обязательного медицинского страхования осуществлять полномочия страховых медицинских организаций (СМО).

В случае принятия таких изменений могла бы закрепиться новая модель обязательного медицинского страхования (ОМС) без СМО, которые, являясь участниками системы ОМС, на протяжении более 30 лет реализуют законодательно установленные функции в сфере ОМС, осуществляют не только полисное обеспечение и оплату оказанной медпомощи, но и прежде всего защиту прав застрахованных лиц, включая работу с обращениями граждан, проведение медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи в рамках досудебного разрешения конфликтных ситуаций.

По мнению страхового сообщества, изменения, предложенные в законопроекте, в случае их реализации не способствовали бы развитию системы обязательного медицинского страхования и защиты прав застрахованных лиц, напротив, создавали бы правовые и финансовые риски, а также предпосылки для финансовой нестабильности системы ОМС.

После всесторонних обсуждений законопроекта на различных площадках, в том числе в Государственной думе РФ, с представителями Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, страхового сообщества, пациентских и общественных организаций Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект без учета предложенных изменений, сохранив роль медицинских организаций в системе ОМС.

«Сохранение роли страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования имеет важное значение для обеспечения прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи в первую очередь за счет независимого статуса СМО, которым достигается объективность оценок в разрешении спорных ситуаций и решении возникающих вопросов у застрахованных лиц,— заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.— Поэтому нашей основной задачей на следующий год будет являться совершенствование механизмов защиты прав застрахованных лиц, в том числе дальнейшее развитие и внедрение проактивного сопровождения пациентов при получении медицинской помощи».