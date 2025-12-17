Минфин США продлил разрешение на поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

Министерство финансов США продлило до 18 июня 2026 года разрешение на сделки, связанные с транспортировкой в Японию нефти, которая была добыта в рамках проекта «Сахалин-2». Документ опубликован на сайте американского ведомства.

Кроме того, Минфин разрешил до 18 июня следующего года операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ).

В июне 2022 года по указу президента России Владимира Путина оператора проекта «Сахалин-2» перевели в российскую юрисдикцию. Новым оператором стала созданная в России структура «Сахалинская энергия».