После восстановления Федоровского гидроузла временную плотину на объекте разберут

Временная технологическая плотина на реке Кубань, созданная после разрушения Федоровского гидроузла в 2022 году, будет демонтирована после завершения реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

«После проведения работ по восстановлению Федоровского подпорного гидроузла и ввода его в эксплуатацию временная технологическая плотина выше створа гидроузла будет демонтирована», — отметили в ведомстве.

Завершение комплекса строительных работ намечено на 2027 год. Генеральным подрядчиком выступает АО «ЧиркейГЭСстрой» (входит в ПАО «Русгидро»). Проект реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы в апреле 2024 года.

Федоровский гидроузел был поврежден 22 апреля 2022 года во время ремонтных работ, предварительно причиной разрушения назвали усталость металлоконструкций. Объект обеспечивал водоснабжение рисоводческих хозяйств в Красноармейском, Калининском, Абинском и Крымском районах.

Временную дамбу возвели 11 мая 2022 года, но на следующий день она была разрушена из-за высокого уровня воды. К 21 июня плотину восстановили, что позволило частично возобновить орошение сельхозугодий.

Ранее председатель Национального рисового союза Игорь Лобач отмечал, что ход реконструкции отставал от графика из-за работы предыдущего подрядчика, которого затем заменили. Новый исполнитель предложил инженерные решения, позволяющие работать с объектом круглый год. Срок ввода гидроузла в эксплуатацию остается 2027 год.

Вячеслав Рыжков