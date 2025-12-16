Главные новости за 16 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Власти Санкт-Петербурга утвердили изменения в постановление о Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), корректировки которого завершились в октябре. В последней версии документа появилась зона уникальных объектов высотой от 300 м, разрешающая возведение двух новых небоскребов у «Лахта Центра», новые рекреационные и производственные зоны, а также зона смешанной и общественно-деловой застройки. В ближайшее время утвержденный документ должны принять на федеральном уровне.

Утром 16 декабря в небе над Ленобластью отражали очередную атаку беспилотников, средствами ПВО было уничтожено шесть дронов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. На фоне очередной атаки БПЛА в Петербурге и Ленобласти вновь фиксировались проблемы с подключением к мобильному интернету. Позднее в Киришском районе были обнаружены взрывоопасные обломки сбитых беспилотников. Территорию оцепили, ведутся работы по разминированию.

Правительство Санкт-Петербурга в ходе рабочего совещания внесло изменения в градостроительную документацию, касающуюся территории в Приморском районе города. Речь идет об участке, располагающемся между улицей Шаврова, Комендантским и Шуваловским проспектами, Литориновой улицей и проспектом Королева. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в данной локации планируется разместить вторую сцену Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии.

Совладелец и гендиректор петербургского ООО «БалтПроект» Василий Семенов возглавил компанию, которая реализует проект строительства завода по выпуску судовых и промышленных двигателей на территории особой экономической зоны «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. АО «Кит Судостроение Лотос», зарегистрированное в ОЭЗ, планирует выпускать четыре линейки среднеоборотных двигателей мощностью от 700 до 4,5 тыс. кВт для судостроения и береговой энергетики. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей.

Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) передал ВМФ РФ дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 667 «Лада». Субмарина была заложена в 2006 году, она предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, нанесения ракетного удара «Калибрами» по береговым объектам. Водоизмещение боевого корабля — 1,8 тыс. тонн, он отличается низким уровнем шума, способен развивать скорость до 21 узла (38 км/ч) и погружаться на глубину до 350 м.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны немецкой полицией в аэропорту Мюнхена. Инцидент произошел перед их вылетом в Россию. Чету Семак допросили из-за предположительного нарушения новых европейских правил, запрещающих вывоз товаров в РФ на сумму свыше 300 евро за единицу. Супругов сопроводили в отдельный кабинет, провели допрос и вынудили подписать протоколы. В результате пара была оштрафована за покупку ботинок, очков и платка и опоздала на свой рейс.

Специалисты АО «ТЭК СПб» приступили к превентивным ремонтным работам тепломагистрали на Российском проспекте, д. 19. В минувшие выходные там был обнаружен слабый участок на трубе 1000 мм 2005 года постройки. В связи с проведением работ временно ограничена подача отопления с сохранением горячего водоснабжения в районе Ржевка-Пороховые. В ряде зданий будет прекращена подача горячего водоснабжения и отопления, уточнили в ТЭК. Срок проведения работ составляет 30 часов и ограничен нормативами. Ремонт начался в 11:00 вторника.

Депутат Госдумы от Петербурга и глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский заявил, что распространение в сети кадров поножовщины в элитной школе в подмосковном Одинцово является «категорически недопустимым и аморальным». Он призвал Роскомнадзор «принять все необходимые меры». В свою очередь, глава петербургского отделения СР Надежда Тихонова, чья партия активно выступает за передачу функций охраны социальных объектов Росгвардии, заявила, что ответственные за вопросы безопасности чиновники возражают на это нехваткой средств, что, по ее мнению, не соответствует действительности. Подробнее о случившейся в Подмосковье трагедии — в материале «Ъ».

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил еще одно уголовное дело после нападения девятиклассника на учительницу в общеобразовательной школе № 191 на Белорусской улице. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в указанном преступлении задержана сотрудница охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе. В настоящее время женщину-охранника доставили в следственный отдел для дачи показаний.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к принудительному освобождению земельного участка площадью 1,22 тыс. кв. м. на улице Беринга от незаконной автостоянки. Арендатор использовал парковку в коммерческих целях после истечения срока действия договора аренды и игнорировал требования властей освободить землю. После демонтажа незаконных объектов участок будет полностью возвращен в собственность города. К бывшему арендатору планируется применить судебные меры для возмещения затрат на проведение работ.

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения директору сгоревшего Правобережного рынка Сергею Гаврилову. Он отправлен под домашний арест как обвиняемый по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили вечером 16 декабря в объединенной пресс-службе городских судов. Следствие просило для обвиняемого стражу, сам Гаврилов против этого возражал и настаивал на домашнем аресте. Именно такую меру на срок до 10 февраля ему и избрал суд.

В очередном матче после возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский клуб СКА встречался с базирующимся в городе на Неве клубом «Шанхайские Драконы». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась крупной победой красно-синих со счетом 4:1. Заброшенными шайбами у номинальных хозяев отметились Николай Голдобин (дважды), Сергей Плотников и Джозеф Бландизи. В составе «драконов» отличился Ник Меркли.