Директор сгоревшего в Петербурге Правобережного рынка отправлен под домашний арест

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения директору сгоревшего Правобережного рынка Сергею Гаврилову. Он отправлен под домашний арест как обвиняемый по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили вечером 16 декабря в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Последствия пожара на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, Гаврилов, являясь директором АО «Рынок "Правобережный"» Невского района, с целью извлечения прибыли умышленно предоставлял в аренду помещения рынка неограниченному кругу лиц с нарушением норм и правил противопожарной безопасности. Возникший во многом вследствие этого пожар 10 декабря повлек за собой «реальную опасность причинения вреда здоровью различной степени тяжести неограниченному кругу лиц, а также причинение смерти С.».

Следствие просило для обвиняемого стражу, сам Гаврилов против этого возражал и настаивал на домашнем аресте. Именно такую меру на срок до 10 февраля ему и избрал суд.

При этом, по данным СМИ, в результате пожара могло погибнуть два человека. Первая — это 70-летняя женщина. Еще один человек, предположительно, находившийся на рынке в момент ЧП, числится пропавшим без вести — его разыскивают родственники.

Напомним, что сильный пожар произошел на Правобережном рынке на улице Дыбенко вечером 10 декабря. Пламя охватило 1500 кв. м здания. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности № 2. На месте происшествия нашли тело погибшего, также не обошлось без пострадавших. Ликвидировали пожар спустя почти 15 часов. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Андрей Цедрик