Вторую сцену Театра музкомедии планируют построить на Комендантском проспекте
Правительство Санкт-Петербурга в ходе рабочего совещания внесло изменения в градостроительную документацию, касающуюся территории в Приморском районе города. Речь идет об участке, располагающемся между улицей Шаврова, Комендантским и Шуваловским проспектами, Литориновой улицей и проспектом Королева.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, в данной локации планируется разместить вторую сцену Санкт-Петербургского Театра музыкальной комедии.
«За пределами центра Петербурга у нас мало театров с большой историей. Тем не менее, жители новых районов хотят иметь настоящие классические театры ближе к дому. Строительство этой площадки значительно повысит статус микрорайона»,— прокомментировал это решение губернатор Александр Беглов.
В городской администрации отметили, что вопрос строительства второй сцены Театра музкомедии в Приморском районе прорабатывается с 2023 года. Тогда же была подготовлена дорожная карта по реализации проекта. Предполагаемый объем инвестиций в Смольном не называют.