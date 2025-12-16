ХК СКА разгромил «Шанхайских Драконов» в Ледовом дворце в очередном матче КХЛ

В очередном матче после возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский клуб СКА встречался с базирующимся в городе на Неве клубом «Шанхайские Драконы». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась крупной победой красно-синих со счетом 4:1.

Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами у номинальных хозяев отметились Николай Голдобин (дважды), Сергей Плотников и Джозеф Бландизи. В составе «драконов» отличился Ник Меркли.

Отметим, что в матче по состоянию здоровья не принимал участие главный тренер СКА Игорь Ларионов.

После сыгранного матча армейцы Петербурга с 41 набранным очком расположились на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру в рамках «регулярки» КХЛ они проведут также на своем льду — 18 декабря против казанского «Ак Барса».

Андрей Цедрик