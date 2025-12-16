Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сбои в работе интернета в Петербурге вновь продолжились после отмены угрозы БПЛА

Несмотря на отбой опасности атаки беспилотников, SMS-сообщения о котором МЧС отправило перербуржцам около 10:00, в городе продолжают наблюдаться сбои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные detector404.

Фото: detector404.ru

По данным сервиса, за последний час было подано 435 жалоб, за сутки — 3615.

Об опасности атаки БПЛА в Петербурге и области сообщили сегодня утром, спустя около полутора часов был дан отбой. В ходе отражения атаки средства ПВО уничтожили шесть беспилотников.

Артемий Чулков

