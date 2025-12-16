Сбои в работе интернета в Петербурге вновь продолжились после отмены угрозы БПЛА
Несмотря на отбой опасности атаки беспилотников, SMS-сообщения о котором МЧС отправило перербуржцам около 10:00, в городе продолжают наблюдаться сбои в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные detector404.
Фото: detector404.ru
По данным сервиса, за последний час было подано 435 жалоб, за сутки — 3615.
Об опасности атаки БПЛА в Петербурге и области сообщили сегодня утром, спустя около полутора часов был дан отбой. В ходе отражения атаки средства ПВО уничтожили шесть беспилотников.