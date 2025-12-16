Смольный демонтировал незаконную автостоянку на улице Беринга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к принудительному освобождению земельного участка площадью 1,22 тыс. кв. м. на улице Беринга от незаконной автостоянки, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

Арендатор использовал парковку в коммерческих целях после истечения срока действия договора аренды и игнорировал требования властей освободить землю. После демонтажа незаконных объектов участок будет полностью возвращен в собственность города. К бывшему арендатору планируется применить судебные меры для возмещения затрат на проведение работ.

Эта территория станет уже вторым освобожденным участком на улице Беринга — ранее там был демонтирован павильон автосервиса. Отметим, что с начала года комитет освободил 38 участков общей площадью около 230 тыс. кв. м., которые незаконно использовались под платные парковки.

Андрей Маркелов