В Киришском районе обнаружили взрывоопасные обломки сбитых утром беспилотников

Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого утром во вторник, 16 декабря, средствами ПВО на территории Киришского района Ленобласти.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, в настоящее время территория оцеплена, ведутся работы по разминированию.

Напомним, что сегодня в небе над Ленобластью было уничтожено шесть беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

На фоне очередной атаки БПЛА в Петербурге и Ленобласти вновь фиксировались проблемы с подключением к мобильному интернету.

Андрей Цедрик

