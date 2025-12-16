В Киришском районе обнаружили взрывоопасные обломки сбитых утром беспилотников
Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого утром во вторник, 16 декабря, средствами ПВО на территории Киришского района Ленобласти.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, в настоящее время территория оцеплена, ведутся работы по разминированию.
Напомним, что сегодня в небе над Ленобластью было уничтожено шесть беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
На фоне очередной атаки БПЛА в Петербурге и Ленобласти вновь фиксировались проблемы с подключением к мобильному интернету.