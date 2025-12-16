В районе Ржевка-Пороховые отключат отопление из-за ремонта тепломагистрали

Специалисты АО «ТЭК СПб» приступили к превентивным ремонтным работам тепломагистрали на Российском проспекте, д. 19. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в минувшие выходные там был обнаружен слабый участок на трубе 1000 мм 2005 года постройки.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Для минимизации дискомфорта у горожан работы запланированы на будние дни при температуре выше 0°С, уточнили в ТЭК. В связи с их проведением временно будет ограничено отопление с сохранением горячего водоснабжения в районе Ржевка-Пороховые. В ряде зданий будет прекращена подача горячего водоснабжения и отопления.

Срок проведения работ составляет 30 часов и ограничен нормативами. Ремонт начался в 11:00 вторника, 16 декабря.

Данный участок включен в адресную инвестиционную программу и уже в 2026 году в этой локации ТЭК приступит к строительно-монтажным работам по замене старой трубы вдоль Российского проспекта — от улицы Кржижановского до Товарищеского проспекта, отметили в теплоэнергетической компании.

Андрей Цедрик