Совладелец «БалтПроекта» построит завод судовых двигателей за 2,5 млрд рублей

Совладелец и генеральный директор петербургского ООО «БалтПроект» Василий Семенов возглавил компанию, которая реализует проект строительства завода по выпуску судовых и промышленных двигателей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на предпринимателя.

АО «Кит Судостроение Лотос», зарегистрированное 24 ноября в ОЭЗ, планирует выпускать четыре линейки среднеоборотных двигателей мощностью от 700 до 4,5 тыс. кВт для судостроения и береговой энергетики. На первом этапе речь идет о производстве около 100 установок в год с возможностью увеличения до 200 при наличии спроса. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей, средства частные, акционерами выступают граждане России. Проект, представленный на выставке «Нева-2025», реализуется с участием консорциума KIT Shipbuilding и китайской Ningbo C.S.I. Power & Machinery Group, запуск серийного производства намечен на 2027 год.

ООО «БалтПроект», продвигающее бренд «Группа компаний “Балтик”», специализируется на крупноузловой сборке и поставках энергетических установок для судостроения и береговой инфраструктуры. Компания зарегистрирована в Петербурге, 56% принадлежит Татьяне Михайловой, 22% — Василию Семенову, еще 22% оформлены на само общество; выручка за 2024 год, по данным издания, составила около 1,3 млрд рублей.

«БалтПроект» уже собирает дизель-генераторы мощностью 200–1300 кВт на площадке в Стрельне, поставляет около 70 установок в год, в том числе для сухогрузов проекта RSD59ARC, и заявлял о планах оснастить собственным дизель-генератором строящееся на «Адмиралтейских верфях» научно-исследовательское судно «Иван Федоров», которое должно отправиться в экспедицию в Антарктиду в 2028 году.

По оценке опрошенных изданием экспертов, рынок среднеоборотных двигателей мощностью 700–4500 кВт в России остается одним из самых востребованных на фоне ухода части иностранных производителей, однако заявленных 2,5 млрд рублей может не хватить для полного цикла производства — на начальном этапе проект, вероятно, будет ближе к сборочному. Дополнительно указываются риски конкуренции с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и зависимость от китайских технологий при частичной локализации.

Артемий Чулков