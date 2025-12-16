Надежда Тихонова: власти нам говорят, что поставить в школы Росгвардию денег нет

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова, чья партия активно выступает за передачу функций охраны социальных объектов Росгвардии, заявила в разговоре с «Ъ Северо-Запад», что ответственные за вопросы безопасности чиновники возражают на это нехваткой средств, что, по ее мнению, не соответствует действительности.

«Мы не раз предлагали создать эффективную систему безопасности в школах. Каждый раз нам возражают, что для этого нет денег. Но это неправда — ресурсы есть, вопрос только в приоритетах. Мы ежегодно представляем альтернативный бюджет и показываем, где можно найти дополнительные средства. Простая истина такова: нельзя экономить на жизни и безопасности детей»,— считает она.

За охрану в учебных заведениях, добавила госпожа Тихонова, должны отвечать, если не сами сотрудники правопорядка, то специально подготовленные той же Росгвардией охранники, так как инструкторы ведомства знают, как быстро и эффективно обезвредить преступника и защитить детей в критической ситуации.

После двух подряд чудовищных трагедий в российских школах, которые произошли сначала в Санкт-Петербурге, а затем в подмосковном Одинцово, в медиаполе ожидаемо возникли разговоры о необходимости передать обеспечение безопасности соцобъектов правоохранительным органам вместо сегодняшних «чоповцев».

Некоторые политики и общественные деятели также сообщают, что к ним поступают обращения от граждан, которые жалуются на то, что металлодетекторы и видеокамеры в учреждениях часто попросту не работают и стоят там «для галочки». При этом опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты на это замечают, что подобного рода нападения можно устроить и во дворе школы, а всякий раз проводить тщательный досмотр каждой сумки и самого ученика — в принципе нереально.

Кроме того, в феврале 2024 года во время слушаний, организованных думским комитетом по защите семьи, заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик подчеркнул, что для снабжения школ хотя бы одним сотрудником может понадобиться более 770 тыс. росгвардейцев, а также 594 млрд рублей, поэтому ведомство, по крайней мере в ближайшее время, не сможет этим заниматься.

Андрей Кучеров