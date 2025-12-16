Депутат Боярский призвал РКН отреагировать на видео с трагедией в Одинцово

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга и глава комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что распространение в сети кадров поножовщины в элитной школе в подмосковном Одинцово является «категорически недопустимым и аморальным». Об этом он написал в своем Telegram-канале, призвав Роскомнадзор «принять все необходимые меры».

Схожие мысли высказали также и другие публичные персоны и организации. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился с подобной просьбой к журналистам: «Перед тем, как публиковать видео с места трагедии — важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в свою очередь, и вовсе требует ввести ответственность за публикацию такого рода контента.

«Понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребенка видеть эти кадры?», — отметили в СПЧ.

16 декабря в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области молодой человек пришел с ножом и перцовым баллончиком в Успенскую среднюю школу: один из детей был жестоко убит, охранник учреждения ранен. Силовики задержали напавшего, которым оказался девятиклассник. Весь процесс он снимал на закрепленную камеру.

Выяснилось, что юноша придерживается ультраправых взглядов, а погибший четвероклассник был из семьи таджиков. При этом сам подросток, судя по видеозаписи, в качестве жертвы искал учительницу.

Добавим, что буквально накануне трагедии в Петербурге тоже девятиклассник напал с ножом на учительницу, а затем предпринял попытку свести счеты с жизнью. В итоге и педагог, и подросток выжили, но госпитализированы с тяжелыми ранениями. Теперь юноша является фигурантом дела о покушении на убийство.

