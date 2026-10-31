«Цифровая среда удобна, но критически зависит от работоспособности инфраструктуры»

Вениамин Каганов
Завкафедрой туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета, президент Ассоциации развития финансовой грамотности, д. э. н.
Фото: личный архив
Завкафедрой туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета, президент Ассоциации развития финансовой грамотности, д. э. н.
Фото: личный архив
Сейчас много говорится о необходимости формирования доверия между потребителем финансовых услуг и финансовыми организациями. Но в целом история денег — это история поиска инструментов, которым может доверять покупатель. Инструменты взаиморасчетов менялись, но каждый был нацелен на результат — обеспечить обмен между производителем и покупателем, исполнение обязательств. Сегодня мы живем в новой реальности. Деньги стремительно превращаются из обособленного предмета обмена в элемент цифровой инфраструктуры экономики.
Мировая финансовая система движется одновременно в двух «перпендикулярных» направлениях. Технологии уже позволяют создать практически единое платежное пространство, тогда как по факту политические и экономические интересы, вопросы безопасности и геополитика формируют несколько взаимодействующих, а иногда конкурирующих финансовых контуров.
Всем известные инструменты — банковская карта, QR-код или биометрическая идентификация — призваны идентифицировать платеж. Многие, но пока не все центробанки вводят цифровые валюты, которые наряду с эмитированными бумажными и безналичными деньгами представляют собой форму национальных денег. Криптовалюта, стейблкойны имеют другую правовую природу.
Будущее развитие финансовых инструментов связано не с победой одного, пусть самого удобного и технологичного инструмента, а с сосуществованием нескольких различных по природе форм расчетов. Технологически наиболее развитые государства и даже корпорации продолжат соревнование за возможность предложить миру свой инструмент как наилучший — или как минимум защитить национальными инструментами свою территорию. Скучно точно не будет.
Показателен российский опыт. Система быстрых платежей за несколько лет изменила повседневные привычки миллионов людей. С сентября 2026 года началось поэтапное расширение пространства цифрового рубля, круг пользователей им стремительно растет. Ценность этих решений определяется снижением транзакционных издержек и доступностью услуг.
Вопросы развития платежных систем особенно наглядно проявляются в туризме. Путешественник является своеобразным тестером мировой платежной системы. За одну поездку он оплачивает транспорт, гостиницы, музеи и услуги малого бизнеса в различных юрисдикциях. Платежные барьеры снижают не только поступления средств, но и турпоток в целом. По оценкам международных организаций, в 2025 году совокупные экспортные доходы от международного туризма оценивались в $2,2 трлн. При таком масштабе даже небольшое снижение комиссий и упрощение международных расчетов способны дать существенный экономический эффект и для бизнеса, и для пользователя. А значит, технологии будут пробивать себе дорогу. Динамичная конфигурация будет складываться в поиске баланса комфорта и безопасности. Именно поэтому важно развитие туристской инфраструктуры, предпринимательства и международного сотрудничества во взаимосвязи с современными финансовыми технологиями. При разработке маршрутов важно учитывать не только привлекательность территории, но и удобство оплаты и надежность транзакций. Логично предположить, что в ближайшей перспективе турист будет приобретать не отдельные услуги, а целостный маршрут, внутри которого расчеты между авиакомпанией, гостиницей, перевозчиком, музеем и экскурсоводом смогут осуществляться автоматически. Сейчас это делают туроператоры.
Не за горами следующий этап — развитие программируемых расчетов и токенизации активов. Платеж сможет быть связан с выполнением конкретных условий договора: подтверждением бронирования, оказанием услуги, доставкой товара. Но для введения в широкую практику этих инструментов должны быть реализованы меры защиты потребителя, возможность оспорить неверно проведенную операцию и механизмы ответственности участников.
Стремление государств к финансовому суверенитету вряд ли позволит ограничиться единственной универсальной платежной моделью. Будет развиваться сеть национальных и межгосударственных систем, способных взаимодействовать по согласованным правилам. В то же время останется пространство и для бумажных денег, хотя доля их оборота будет падать. Возможны периоды, когда значительная часть потребителей будет отдавать предпочтение бумажным деньгам. Цифровая среда удобна, но критически зависит от доступа к связи, электроэнергии, информационной безопасности, работоспособности инфраструктуры. Требуются резервные механизмы сохранения реальной свободы выбора платежного инструмента.
Главный прогноз на ближайшее будущее таков: финансовые инструменты станут менее заметными для человека, но значительно более критичными для организации экономики. Развитие получат не обязательно самые технологически совершенные платежные решения, а те, которые будут понятны, надежны, доступны и совместимы с потребностями реальной жизни, в том числе и с точки зрения безопасности использования.