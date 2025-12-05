Вопиющий рост

Санкции и уход крупнейших западных компаний с российского рынка открыли возможности для роста российским производителям одежды, обуви, косметики и других товаров повседневного спроса. И все было бы прекрасно, если бы не одно «но» — спрос покупателей сместился в онлайн, а там правят бал маркетплейсы, которые и устанавливают правила игры для всех, кто хочет с ними сотрудничать.

Наиболее заметным событием этого года в бизнес-индустрии стала война банков и маркетплейсов. В течение всего 2025 года на эту горячую тему высказывались главы крупнейших банков, призывая ограничить нерыночное ценообразование на маркетплейсах. В обсуждении участвовали разные ассоциации, а в октябре в терминологический бой вступила тяжелая артиллерия в лице главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Неожиданным поворотом в этой дискуссии стало предложение запретить маркетплейсам открывать собственные банки.

Растущее влияние маркетплейсов в нашей жизни — я бы даже сказала, их незаменимость — уже никого не оставляет равнодушным. К хору недовольных банкиров могут примкнуть магазины одежды и обуви, а также книжные магазины, которые вынуждены закрываться из-за того, что все покупатели дружно ушли в онлайн. Статистика неумолима: шесть из десяти печатных книг в России сегодня продаются на маркетплейсах.

Онлайн — это новая реальность. Люди не хотят тратить время на походы в офлайн-магазины, а тем более переплачивать за вещи в них. Давайте честно, не только банки, но и едва ли не весь офлайн-рынок теряет бизнес из-за невозможности конкурировать ценой и удерживать потребителя. Возможно, пройдет не очень много времени и все эти магазины станут анахронизмом вроде дискового телефона или фотоаппарата «Зенит».

Почему же громче всех о справедливой конкуренции кричат именно банки? Потому что банкам не очень нравится, что рынок, на котором они были лидерами, за короткое время достался другим игрокам. И здесь есть весомые аргументы: банкам, особенно системообразующим, приходится работать в условиях жесткого регулирования, а вот маркетплейсы завоевывали рынок бесконтрольно и, поскольку их банки еще не настолько значимы, смогли собрать с этого рынка все сливки. Хотя, может быть, статус системообразующих для этих банков уже не за горами.

Другой вопрос, что экономия времени, которую нам дают маркетплейсы,— это шагреневая кожа, которая одновременно дарит свободу и забирает ее. Не секрет, что с появлением маркетплейсов в нашей жизни стремительно вырос объем бездумных покупок, ведь здесь легко не только заказать и оплатить — можно моментально вернуть то, что не понравилось. В итоге вот уже в высших инстанциях обсуждают экологический вред от упаковки, которая остается после покупок на маркетплейсах, а также растущий объем возвращенных товаров на свалках. Но экологию не измерить рублем, да и нет у нее защитников уровня Германа Грефа и Андрея Костина, поэтому участники рынка яростно спорят о цене и скидках.

Кстати, о скидках. За чей счет они формируются? Кажется, что реальный урон маркетплейсы наносят отнюдь не банкам, а производителям товаров. И те очень вежливо попытались об этом сообщить. В частности, предприниматели из Иваново записали открытое обращение к Татьяне Ким, упрекнув ее в том, что комиссии, которые требует площадка от продавцов, делают их бизнес-модель нерентабельной.

Можно ли в этом споре добиться справедливости? Вопрос риторический. Правила игры все равно будет устанавливать тот, кто владеет рынком. Но хотя искать точки роста в такой ситуации очень трудно, российский бизнес тем не менее демонстрирует, что даже в сложные времена можно расти и открывать что-то новое.

О каком росте может идти речь, спросит меня пытливый читатель. На дворе — затяжной кризис, инфляция зашкаливает, ключевая ставка не хочет снижаться! За мной, читатель, и я покажу тебе этот рост. Возьмем, например, сферу туризма. Оказалось, что потенциал внутреннего туризма неисчерпаем и каждый может найти приключение на свой вкус. Активно развивается экотуризм, растет популярность глэмпинг-туризма, забота о здоровье становится новым трендом в инфраструктуре отдыха. Несмотря на коллапсы в аэропортах, люди по-прежнему стремятся увидеть море и не забывают аксиому о том, что зимой лучше гор могут быть только горы.

Банки, кстати, тоже не теряют времени зря и ищут эффективные способы завоевания клиентов, в частности делают ставку на геймификацию. Не забывают кредитные организации и о том, что сегодня банковскими продуктами пользуются не только продвинутые пользователи, но и бабушки с младшими школьниками. Заботясь об их удобстве, банки работают над интерфейсом мобильных приложений.

Можно сколько угодно отрицать онлайн-реальность, но факт остается фактом: это новые возможности для многих отраслей. Вот, например, посмотрите, как бурно расцвело онлайн-образование. Традиционные школы теряют кадры, зато хороший учитель из провинции сегодня может получать достойную зарплату. И заметьте, в выигрыше не только учителя — сегодня дети из самых отдаленных уголков могут получать качественное образование онлайн.

Жизнь не стоит на месте, вкусы и потребности аудитории меняются — и важно вовремя поймать эту волну. В вечном цейтноте потребители все активнее покупают готовую еду, а ритейлеры осваивают этот новый рынок. Впрочем ритейлеры активны и в другом направлении — растет популярность фудшеринга, когда торговые сети отдают излишки продуктов на благотворительные цели. Популярность онлайн-шопинга привела к тому, что торговые центры теряют покупателей, а вслед за ними и арендаторов. Можно, конечно, в этой ситуации писать письма и жалобы, а можно искать пути трансформации.

Разумеется, было бы большим преувеличением сказать, что рынок полон позитива. Нет, инфляция, высокая ключевая ставка, налоги — этот ряд можно продолжать долго. Но всегда есть выбор — искать виноватых или возможности стать сильнее.

Юлия Локшина