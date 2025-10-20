На всех горах

В ноябре в ряде регионов России открывается горнолыжный сезон. Заявки на отдых в горах туроператоры начали получать уже в конце августа. «Ъ-Review» узнал у экспертов, много ли туристов отметят Новый год в горах и реально ли еще успеть забронировать такой отдых.

Традиционно существенный наплыв туристов в горы приходится на Новый год и каникулы. Несмотря на то что горнолыжные туры для россиян пока трудно назвать массовым продуктом, свободных номеров в праздничные дни на популярных курортах России и ближнего зарубежья остается все меньше.

Снежный спрос

Опрошенные «Ъ-Review» игроки туристического рынка единогласно констатировали рост популярности горнолыжного отдыха у россиян, особенно в праздничные дни.

В Anex наблюдают почти двукратный рост спроса на горнолыжные туры на Новый год. Тем не менее доля таких бронирований в общем объеме все еще невелика.

«Горнолыжные туры остаются нишевым направлением в структуре наших новогодних продаж, и их доля в общем объеме небольшая. Основная доля продаж приходится на традиционные пляжные направления, но тенденция роста интереса к активному зимнему отдыху явно прослеживается»,— рассказали в пресс-службе компании. В компании «Алеан» сообщили, что доля поездок на горнолыжные курорты на новогодние праздники от общего числа бронирований новогодних туров по России и ближнему зарубежью составляет 5%. Пока наибольшим спросом все же пользуются оздоровительные поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод (41%) и туры на курорты Краснодарского края в прибрежные отели со спа-центрами и подогреваемыми бассейнами (28%), уточнили там.

Однако ряд участников туристического рынка фиксирует значительный рост популярности горнолыжного отдыха. По данным Fun and Sun, в этом году спрос на горнолыжный отдых вырос на 25% по сравнению с 2024 годом. Пик бронирований ожидается к концу октября — началу ноября, «когда будет понимание о сроках старта катального сезона и количестве снега на курортах». В компании отметили, что российские горнолыжные курорты занимают около 30% в общих продажах от всех туров внутри страны. «Бронирование горнолыжных курортов в России на новогодние праздники идет активно и с хорошей глубиной (средняя глубина бронирований — четыре месяца). Первые заявки мы получили в июле—августе»,— сообщили в Fun and Sun.

Согласно сообщению Российского союза туриндустрии, в этом году действительно заметен рост раннего бронирования. Единичные туристы бронировали предстоящую зиму уже в прошлом году. «Как правило, бронировать места размещения на горнолыжных склонах на январских праздниках начинают за 1–3 месяца до заезда (30%), от 8 до 30 дней до даты поездки отели выбирают 25% туристов, еще 20% оформляют заказы за 2–7 дней до путешествия. А вот ответственных, которые бронируют отели за 3–6 месяцев до поездки, всего 17%»,— рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, количество заказов относительно прошлых новогодних каникул не изменилось. Однако в этом году россияне планируют чуть более продолжительный активный зимний отдых: средний срок бронирования гостиницы недалеко от склонов вырос до 4,8 дня. Год назад этот показатель составлял 4,6 дня.

Куда податься?

Наиболее популярным российским горнолыжным курортом, по мнению экспертов, является Красная Поляна в Краснодарском крае. По данным туроператора «Алеан», на это направление приходится 41% новогодних бронирований от общего объема бронирований горнолыжных курортов. Популярен этот курорт и среди клиентов Fun and Sun — доля бронирований в Красной Поляне в общих продажах от всех туров по России составляет 21%. В первую очередь туристов интересуют апартаменты и отели с инфраструктурой рядом с подъемниками. В «Русском экспрессе» отметили, что в этом году более востребованы отели 4–5*. А вот по бюджетному сегменту фиксируется некоторый спад. Сезонного оживления спроса в компании ожидают после открытия сезона катания, когда станет понятнее ситуация со снежным покровом. «В прошлом году, например, снег начал выпадать в конце октября — к 1 декабря на верхних склонах уже открыли сезон катания. Это всегда стимулирует продажи»,— рассказали в компании.

Стоимость отдыха в Красной Поляне разнится в зависимости от продолжительности проживания и звездности гостиницы. При этом проживание в поселке Эсто-Садок недалеко от Сочи обойдется несколько дешевле. Елена Шелехова заметила, что клиенты OneTwoTrip в этом году чаще всего бронируют отели именно там. На поселок в горах приходится 72,1% заказов.

Растет популярность курортов Кавказа. На новогодние каникулы занято уже 50% номерного фонда, активно бронируют февраль и март — 20% уже забронировано, сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ».

«Резиденты ожидают, что за ближайшие пару недель весь новогодний период будет забронирован»,— отметили в компании. Там уточнили, что уже сейчас забронировано 60% номерного фонда Архыза в декабре. Популярность этого курорта отметили сразу несколько игроков рынка. По данным «Алеан», 37% новогодних бронирований горнолыжных курортов приходится именно на Архыз. В компании связывают такой рост спроса с расширением номерного фонда и открытием новых отелей.

Еще один популярный кавказский курорт — Эльбрус — сейчас активно готовится к открытию сезона. Здесь будет расширена зона катания: в восточном секторе на высотах 3300–3500 м открываются две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью 5,2 км. Кроме того, на трассе Кругозор—поляна Азау вводится в эксплуатацию система вечернего освещения: в новом сезоне трассу будут освещать 54 мачты со светильниками. В «Кавказ.РФ» рассчитывают, что с 1 по 11 января Эльбрус посетят более 50 тыс. человек. Именно на эти даты придется пик посещения. Сейчас туристам доступны ски-пассы по выгодной цене. Продажи сезонных абонементов выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.

В этом году первый полный сезон стартует на горнолыжном курорте Мамисон в Алагирском районе Северной Осетии — Алании. Гостей ждут десять трасс общей протяженностью 19 км и две канатные дороги, одна из которых является самой длинной на Северном Кавказе.

«Мы ожидаем, что не менее 30 тыс. человек этой зимой приедут опробовать мамисонские трассы, и это только начало. К 2030 году планируется увеличить число подъемников на Мамисоне до пяти, протяженность трасс — до 43 км»,— рассказали в «Кавказ.РФ».

Еще один вариант для отдыха в горах — курорт Шерегеш в Кемеровской области. По данным «Алеан», спрос на отдых здесь в новогодние каникулы составляет 5% от общего объема бронирований горнолыжных курортов в эти даты. По данным Fun and Sun, доля этого направления от всех туров по России составляет 7%. Туристам доступны туры с перелетом до Новокузнецка, трансферами от и до Шерегеша и размещением в отеле на выбор. Зимняя полетная программа будет открыта с 6 декабря по 29 марта на бортах авиакомпании Smartavia — один раз в неделю, по субботам. В компании добавили, что в Шерегеш клиенты едут на более длительный срок, чем в Красную Поляну. «В среднем в Красную Поляну едут на пять дней и предпочитают в поездке захватить празднование Нового года, а в Шерегеш — на восемь дней, и большая часть туристов предпочитает отправиться кататься на лыжах в первых числах января»,— рассказали в пресс-службе.

Горы за бугром

Востребованы у россиян и горнолыжные курорты за границей. В первую очередь это касается ближнего зарубежья — Азербайджана, Грузии и других стран, хотя есть спрос и на европейские курорты, несмотря на необходимость оформления шенгенской визы. «В этом году клиенты “Русского экспресса” активно бронируют отдых на горнолыжных курортах Италии и Франции. На Новый год свободных мест в отелях уже мало»,— рассказали в компании, отметив, что туроператор оказывает помощь своим клиентам в оформлении виз в Италию, а во Францию возможна только самостоятельная подача документов.

Очень популярен в этом году новогодний горнолыжный отдых в Азербайджане. В «Русском экспрессе» рассказали, что на курорте Шахдаг предложение уже ограничено. «На зимний сезон продажи идут активно. Так как курорт небольшой, но современный и с хорошей зоной катания, бронируют его, как правило, заранее»,— отметили в пресс-службе.

В компании Fun and Sun отмечают, что зарубежные горнолыжные туры чаще выбирают индивидуальные туристы или обеспеченные семьи. Отнести такой отдых к массовому сегменту пока нельзя.

«В целом, если говорить про зарубежные направления и направления ближнего зарубежья, ежегодно мы отправляем 3 млн человек, в наших продажах доля туров на заграничные горнолыжные курорты составляет менее 1% от всех продаж»,— отметили в компании.

Менее популярен у российских туристов казахстанский курорт Шымбулак. В «Русском экспрессе» это связывают с тем, что не всем клиентам подходит вариант проживания в Алматы и поездок каждый день на гору. В компании отметили, что на текущий момент можно уехать на Новый год на грузинский курорт Гудаури, где еще есть места практически во всех отелях. В топ зарубежных курортов Fun and Sun также входит Цахкадзор в Армении, курорты Улудаг и Кайсери в Турции, Бакуриани в Грузии, а также курорты Сербии, Андорры, Болгарии, Франции и некоторых других стран.

Разброс цен на зарубежные горнолыжные туры достаточно большой. Так, по данным Fun and Sun, тур на двоих взрослых с вылетом из Москвы в Куршевель на семь ночей с проживанием в четырехзвездной гостинице и завтраками обойдется примерно в 1 млн руб. В то же время стоимость туров на армянский курорт Цахкадзор на шесть ночей с проживанием в трехзвездной гостинице и завтраками на двоих стартует от 110 тыс. руб.

Спешить с умом

Говоря о ценах на курорты внутри страны, эксперты констатировали небольшой рост стоимости. В Fun and Sun сообщили, что в России цены выросли в пределах 10–15%. Аналогичный рост стоимости фиксируют и в «Алеан». В компании отмечают, что объекты размещения придерживаются динамического ценообразования, поэтому с ростом загруженности и спроса ближе к датам заезда цены могут вырасти. В Anex небольшой рост средней стоимости тура на горнолыжные курорты связывают с инфляционными процессами. Несмотря на рост цен, горнолыжные направления, скорее всего, будут привлекать все больше туристов. Этому способствует открытие новых современных курортов, развитие инфраструктуры, появление пакетных туров с трансферами и чартерными программами.

Желающим встретить Новый год в горах стоит поторопиться с бронированием. До наступления пика спроса остается не так много времени, а количество свободных номеров по выгодным ценам стремительно уменьшается. «Мы рекомендуем туристам не откладывать принятие решения о бронировании своего отдыха, так как в период высокого спроса будет сложнее найти желаемый и наиболее подходящий вариант. Также рекомендуем не экономить на страховке»,— рассказали в Anex, отметив, что оформить спортивную медицинскую страховку можно прямо во время бронирования.

В Fun and Sun напомнили, что при покупке горнолыжных туров страховка обязательна. «Также туристы могут выбрать расширенный пакет страхования»,— отметили в компании.

Важно учитывать и то, что иногда туристы покупают через туроператора только отель, который в таком случае может не запросить страховку. Однако это не значит, что ею можно пренебрегать, если есть планы кататься на лыжах или сноуборде.

Ксения Черняева