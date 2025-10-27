В согласии с природой

Отдых в глэмпингах становится все более популярным в России, хотя пока его доля в общем бронировании невелика. Росту рынка мешают законодательные и экономические трудности. Как сегодня развивается это направление туризма, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: jonas ducker / unsplash.com Фото: jonas ducker / unsplash.com

Туризм нового типа

Развитие внутреннего туризма и желание россиян открывать новые уголки своей страны привели к росту популярности нового формата отдыха. Это проживание на природе, но с комфортом, присущим отелям. Пока доля таких путешественников в общей массе туристов невелика — по данным сервисов онлайн-бронирования жилья, менее 1%. Однако темпы роста спроса впечатляют.

«Глэмпинги (от английского glamourous camping — “гламурный кемпинг”) демонстрируют самые высокие темпы роста бронирований среди всех объектов размещения: за январь—сентябрь этот показатель увеличился на 29% год к году. Тем не менее подобный отдых по-прежнему остается нишевой историей. Аудитория, которую интересует такой продукт, довольно узкая — это путешественники, которые хотят получить новый опыт, но не готовы к походным условиям. К тому же чаще всего глэмпинги расположены на удалении от населенных пунктов и классических туристических точек притяжения»,— говорит PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Мария Гаврик.

В сервисе планирования путешествий OneTwoTrip говорят о двукратном росте доли глэмпингов, хотя и здесь она пока что остается на уровне 0,4% от общего числа бронирований. «Однако если брать только парк-отели, глэмпинги и кемпинги, то бронирования распределяются таким образом: парк-отели — 42%, глэмпинги — 38%, кемпинги — 20%»,— уточняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Спрос на глэмпинги растет высокими темпами — за год число их бронирований на онлайн-сервисе краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» выросло на 30-40%, рассказали там. «Если сравнивать спрос на глэмпинги со спросом на другие загородные форматы размещения, такие как кемпинги, парк-отели и коттеджи, он, конечно, ниже, но растет динамичнее»,— рассказал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

По прогнозам сервиса, спрос на глэмпинги будет расти в среднем на 20–30% в год. «Мы видим рост популярности отдыха на природе, люди все чаще стремятся проводить время за городом, но при этом не хотят жертвовать комфортом»,— говорит господин Мусин.

Наиболее популярны глэмпинги вблизи крупных городских агломераций и в регионах, славящихся своими природными ландшафтами. По словам госпожи Шелеховой, в этом году чаще всего их бронируют в Архызе (9,7%), Кисловодске (5,3%), Сортавале (4,1%), Твери (3,9%) и Нижнем Новгороде (3,8%). В свою очередь, господин Мусин среди самых популярных направлений назвал Краснодарский край, Московскую и Калининградскую области, Кабардино-Балкарию, Алтай и Карелию. «Мы заметили огромный рост спроса в Дагестане, большое количество проектов открылось на Алтае, достаточно динамичное развитие этого направления идет на Байкале. В целом глэмпинги развиваются по всей России — даже в таких нетуристических регионах, как, например, Красноярский край»,— говорит президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.

По ее словам, распространенность «гламурных кемпингов» в том или ином субъекте федерации во многом зависит от того, насколько этот бизнес поддерживают местные власти. «Они могут предоставлять собственные региональные гранты в дополнение к федеральным, выделять средства на проведение коммуникаций, на дорожно-тропиночные сети, электричество, предоставлять землю, сопровождать проект»,— перечисляет госпожа Кира.

Недешевое удовольствие

Интерес к отдыху в глэмпингах растет, несмотря на высокие цены на проживание в них. «Средняя стоимость забронированной ночи в глэмпинге сопоставима со стоимостью ночи в четырехзвездном отеле»,— говорит Мария Гаврик. По ее данным, средняя стоимость ночи в подобных объектах размещения в январе—сентябре составила 10,5 тыс. руб., что на 8% больше, чем в 2024 году. В то же время стоимость ночи в отеле с четырьмя звездами выросла в 2025 году в среднем на 5%, до 9,8 тыс. руб.

В свою очередь, господин Мусин рассказал, что цены на глэмпинги в России варьируются от 5 тыс. до 35 тыс. руб. в сутки в зависимости от региона и комфортабельности. «Например, в Подмосковье, Ленинградской области и на курортах Краснодарского края аренда стоит от 6 тыс. до 35 тыс. руб. за сутки, в Крыму — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., в Карелии — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., в Дагестане и Башкортостане — от 4 тыс. до 7 тыс. руб.»,— пояснил он. В то же время, по данным госпожи Шелеховой, средняя стоимость ночи в глэмпинге в текущем году осталась практически неизменной — 11,7 тыс. руб. против 11,9 тыс. руб. годом ранее.

При этом, несмотря на рост инфляции, существенно повышать цены участники рынка не могут из-за растущей конкуренции.

«У нас выросли капитальные расходы, фонд оплаты труда, операционные затраты, но вместе с этим увеличивается количество предложений на рынке. Соответственно, надо соблюдать принципы динамического ценообразования, поддерживать конкурентоспособность — тогда цена не меняется»,— объясняет госпожа Кира.

Экономика против гламура

Об увеличении издержек и снижении доходности бизнеса упоминают и другие участники рынка. «Все последние годы мы росли. В 2025 году одна из наших локаций временно не работала, поэтому общая выручка чуть ниже, чем в 2024 году. Но важно то, что, несмотря на экономические качели, наши показатели не ухудшились. Мы сохранили уровень прошлого года, и это уже победа»,— рассказал «Ъ-Review» основатель сети глэмпингов «Вили Улей» Олег Борисов.

«Сейчас издержки растут бешеными темпами, рентабельность отрасли упала почти вдвое. Если раньше операционная рентабельность могла быть 30%, то сейчас она около 15%, и это общая ситуация по рынку»,— рассказала основатель глэмпингов «Зеленая тропа» Ирина Мамай. По ее прогнозам, выручка компании по итогам 2025 года останется на уровне 2024-го, несмотря на то что в прежние годы она росла на десятки и даже сотни процентов. «Ситуация на рынке усложняется. Цены поднимать уже трудно, потому что гости не готовы платить больше, а расходы продолжают расти. Чтобы удержать поток, приходится больше инвестировать в маркетинг, но не всегда есть ресурс для этого. Плюс постоянные законодательные изменения: то НДС, то туристический налог, то новые формы отчетности. Добавим сюда высокую ключевую ставку и, как следствие, отсутствие недорогих заемных средств на развитие и инвесторских денег. Для таких проектов, как наш, это критично, потому что многие развиваются именно за счет инвестиционных вложений. Поэтому задача этого года — сохранить стабильность»,— говорит госпожа Мамай.

О трудностях с инвестициями в отрасль на фоне высокой процентной ставки говорит и Жанна Кира. Вместе с тем эксперт отмечает, что снижение Центробанком ключевой ставки во второй половине 2025 года сняло остроту проблемы и инвесторы снова начинают вкладывать средства в глэмпинги и инфраструктуру. В то же время эксперт также говорит о снижении маржинальности отрасли: «Сейчас предприниматели предлагают инвесторам от 20% до 30% годовых, хотя два-три года назад доходность достигала 40%».

Помимо недоступности заемных средств участники рынка отмечают дополнительные стоп-факторы для роста сегмента.

Один из них — увеличение налоговой нагрузки. С 1 января 2025 года на смену курортному сбору в России пришел туристический налог, который должны платить владельцы объектов временного размещения. Его размер составил 1% от стоимости проживания с последующей ежегодной индексацией до 5% в 2029 году.

Также с 2026 года предполагается поднять НДС с 20% до 22%. Кроме того, планируется понизить порог, с которого начинается уплата НДС, с 60 млн до 10 млн руб.

Без определения

Еще одним вызовом для быстро растущей отрасли является дефицит кадров. «Людей не хватает, и каждый человек — на вес золота»,— признается господин Борисов. Кадровым голодом называет сложившуюся ситуацию Жанна Кира: «Помимо того что мало людей хотят работать в сфере гостеприимства, глэмпинги только начинают развивать сервис должным образом — и найти хороших управляющих очень сложно».

«Мы находимся в 100 км от Москвы. У местных людей другой ритм, другие приоритеты, а нанимать и перевозить москвичей очень дорого. При этом качество сервиса напрямую зависит от линейных сотрудников — горничных, администраторов, официантов. Даже при выстроенной системе и сильном бренде один человек на месте может сильно повлиять на восприятие гостя»,— отмечает госпожа Мамай.

Сложностей добавляют и пробелы в государственном регулировании отрасли. В соответствии со вступившими в силу с 2025 года законодательными изменениями все объекты временного проживания должны были пройти процедуру классификации средств размещения. В рамках данной процедуры владельцы средств размещения самостоятельно определяли, к какому типу эти объекты принадлежат, после чего они включались в соответствующий реестр. Те объекты, которые в него не вошли, потеряли возможность работать легально, в том числе рекламироваться или быть размещенными на обзорных сайтах и агрегаторах до тех пор, пока запись о них не появится в реестре.

По данным Ассоциации глэмпингов, лишь около половины «гламурных кемпингов» успели пройти эту процедуру. «Очень многие проекты не сумели попасть в реестр, потому что стоят на землях не того назначения или вовремя не подготовили документы»,— говорит госпожа Кира. В Ассоциации глэмпингов отмечают: проблемы были связаны с тем, что система классификации изначально не предлагала предпринимателям заявить о себе именно как о владельцах глэмпингов. В связи с этим у многих владельцев данного бизнеса возникали сложности с корректным оформлением документов. Впоследствии эти недостатки были устранены, но время уже было упущено.

В свою очередь, госпожа Мамай обращает внимание и на другие недостатки госрегулирования: «Предпринимателям буквально не на что опираться. Многие ориентируются на ГОСТы по кемпингам, но у глэмпингов совсем другая специфика. На ГОСТы отелей тоже нельзя опираться. В итоге, когда владелец проекта приходит, например, в МЧС, никто не понимает, что применять. Инспекторы открывают все регламенты подряд и применяют самые строгие. Отсюда масса разночтений и абсурдных требований. Простой пример — отопление в палатках. Это один из ключевых вопросов для комфорта гостей, по которому до сих пор нет единого понимания. И таких спорных вопросов очень много. Недавно приняли новый ГОСТ для глэмпингов, но и он не решает реальных проблем бизнеса. Пока все это не прояснится, отрасль продолжит двигаться на ощупь».

Рынок взрослеет

Несмотря на все трудности, данные агрегаторов свидетельствуют о том, что отрасль все же развивается, пусть и не так активно, как раньше. По статистике «Островка», темпы роста новых предложений глэмпингов замедлились, однако по-прежнему остаются высокими: по итогам девяти месяцев 2025 года этот показатель составил 52%, хотя в 2024 году достигал 94%. В OneTwoTrip рассказали, что у них количество предложений «гламурных кемпингов» в текущем году увеличилось на 29%, а в «Суточно.ру» — на 15%.

Помимо появления новых игроков на рынке уже существующие продолжают активно вкладываться в развитие своего бизнеса. «Ряд объектов переходит из стадии палаток на помостах в уже организованный номерной фонд с хорошим качеством и сервисом, дополнительной инфраструктурой, которая не уступает загородным отелям, в том числе круглогодичной. Сейчас 84% глэмпингов — круглогодичные, и этот процент, я думаю, будет расти. Также мы видим тенденцию к организации разного рода спа-комплексов и термальных комплексов в самих проектах»,— отметила госпожа Кира.

Вместе с тем она прогнозирует, что части владельцев глэмпингов придется распрощаться со своим бизнесом. «Классификация туристического жилья и покупательский кризис почистят рынок, а увеличение количества качественного предложения повысит конкуренцию. Поэтому мы ждем, что какая-то часть объектов будет выставлена на продажу»,— говорит она.

Господин Борисов согласен с тем, что просто разместить несколько шатров или модульных домиков на природе на нынешнем этапе развития рынка уже недостаточно: «Эпоха домиков с “Авито” закончилась. Просто поставить купол или домик в лесу уже не бизнес. В этом случае лучше продать его сейчас, чем потом фиксировать убытки. Но если строить долгосрочно, с пониманием, зачем и для кого, тогда впереди большие перспективы. Люди все чаще ищут не место, а состояние. И если ты умеешь это состояние создавать — у тебя будет будущее».

Андрей Игнатов