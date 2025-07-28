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Впечатления и развлечения

Как трансформируются торговые центры

Популярность онлайн-шопинга привела к тому, что теперь в магазины и торговые центры клиенты ходят не для покупок, а для развлечений и досуга. Для привлечения покупателей ритейлеры открывают в своих магазинах галереи и кафе, а комплексы выделяют все больше площадей спортивным, термальным и досуговым операторам. Как будут выглядеть шопинг и торговые пространства в будущем, разбирался «Ъ-Review».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из магазина в онлайн

Доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли по итогам 2024 года выросла на 4 процентных пункта (п. п.) — до 20%, следует из данных IBC Real Estate. 85% респондентов, опрошенных консалтинговой компанией, совершают покупки в интернете чаще одного раза в месяц, а 67% — чаще одного раза в неделю. Чаще всего — несколько раз в неделю — респонденты заказывают продукты питания. Так ответили 36% опрошенных. Одежду и обувь через интернет в основном приобретают несколько раз в месяц — таких покупателей 49%. Товары для дома и ремонта, а также бытовую технику и электронику 56% и 83% респондентов соответственно покупают в сети реже одного раза в месяц.

Рост популярности покупок в интернете обусловлен большим количеством факторов, но прежде всего широким ассортиментом, удобством шопинга, возможностью покупать 24/7, пользоваться сервисами доставки и сравнивать цены, говорит управляющий партнер компании Retex Полина Жилкина.

Сегодня потребитель перед принятием решения о покупке сравнивает цены в четырех-пяти каналах, отмечает совладелец компании REC+retail group Наталия Кермедчиева.

Маркетплейсы инвестируют в цену, разница в цене с офлайн-магазинами может доходить до 40%, добавляет она.

У интернет-магазинов нет тех издержек, которые есть у классического ритейла. «Площадки активно используют труд самозанятых, строят цепочки через десятки юридических лиц, распределяют бизнеспроцессы между разными компаниями, избегают значительной части налоговых издержек, что позволяет снижать расходы»,— объясняет вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин.

Но дело не только в цифрах — онлайн-площадки работают с эмоциями покупателей. «Например, используют игровые механики, тематические подборки или конкурсы, которые заметны при входе в приложение»,— отмечают в компании «Нильсен». Например, и в онлайн-, и в офлайн-канале «Золотое яблоко» следует концепции ритейлтейнмента, предлагая покупателям не только тщательно отобранный ассортимент, но также контент для развлечения и вдохновения. Для многих покупки на платформах — способ уйти от реальности, считает гендиректор сети торгцентров «Мега» Любовь Попова. Потребление в таком случае, сравнивает она, становится похоже на думскроллинг, то есть бездумное поглощение коротких роликов, новостей и другого контента.

Потери офлайна

Увеличивая частоту покупок в интернете, потребители реже ходят в магазины и торговые комплексы. По подсчетам Focus Technologies, в январе—июне 2025 года трафик в торговых центрах по всей России снизился на 3% год к году.

Больше всего посетителей потеряли магазины электроники и бытовой техники (13%), DIY-ритейлеры (10%) и fashion-сети (6%), уточнили аналитики.

Текущий уровень посещаемости торговых центров ниже докризисного 2019 года на 20–25%, говорят в консалтинговой компании Nikoliers. Посетители стали приходить реже, но более целенаправленно: они идут в торгцентр не «погулять», а за конкретными покупками, в фуд-зону или на семейные мероприятия, отмечает Павел Люлин. По его словам, граждане планируют визит заранее и стараются за один поход решить максимум задач.

Структура арендаторов на главных торговых улицах Москвы меняется

Структура арендаторов на главных торговых улицах Москвы меняется

Современный потребительский ландшафт претерпевает кардинальные изменения, так как уже более 50% покупателей в России используют смешанные каналы совершения покупок, отмечает Наталия Кермедчиева. Это означает, что традиционным торговым комплексам и офлайн-ритейлерам необходимо срочно адаптироваться, интегрируя цифровые решения в свою бизнес-модель, добавляет она.

В этой ситуации ритейлерам и торгцентрам необходимо не бороться с онлайн-каналами, а научиться интегрировать их в свою экосистему.

«Покупатель должен получить возможность заказать товар онлайн и беспрепятственно забрать его в любом магазине торгового центра, а не только в отдельных точках, сумевших договориться об условиях»,— добавляет госпожа Кермедчиева.

Пока таких примеров не очень много. «Например, московский “Метрополис” интегрировал сервис “Яндекс Доставки”, позволяя покупателям получать заказы из магазинов комплекса в тот же день. “Авиапарк” создал специальные зоны для выдачи заказов маркетплейсов с возможностью примерки. В “Саларисе” почти во всех магазинах можно забрать онлайн-заказы, а в сети Vegas можно забрать заказы из Lamoda»,— перечисляет Наталия Кермедчиева.

Следуя тренду перетока покупателей в онлайн, федеральные сети развивают омниканальную розничную модель с бесшовным переходом из одного канала продаж в другой, говорит CEO ювелирной сети Sokolov Николай Поляков. Людям удобно в любое время и в любом месте не спеша изучить полный каталог бренда, заказать выбранные изделия, примерить и выкупить их в фирменном магазине. По такому пути идут 80% клиентов компании, говорит господин Поляков.

Но с недавних пор стал популярным и другой формат, когда покупатель выбирает украшения с помощью консультанта в магазине, а потом заказывает нужный размер и доставку через мобильное приложение прямо в торговой точке.

В «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают, что в 2024 году около 89% всех заказов сети в интернете было выполнено с использованием инфраструктуры магазинов.

Больше досуга

Торговые комплексы превратились из торгово-развлекательных в развлекательно-торговые и этот тренд будет развиваться, уверен президент компании Baon Илья Ярошенко. Сегодня торговые центры живут не столько благодаря традиционному ритейлу, сколько за счет интеграции досуга и еды, подтверждает Павел Люлин. По его данным, доля фуд-кортов, кафе и развлекательных операторов (фитнес-клубы, кинотеатры, квеструмы, детские зоны) в торговых центрах занимает до четверти коммерческих площадей.

А еще десять лет назад эта доля была очень мала. Тогда, например, доля операторов общепита в торговых комплексах Москвы составляла в среднем от 3% до 6% с редким исключением до 8%, а сегодня этот диапазон уже составляет 7–12%, что особенно характерно для новых проектов, отмечает Полина Жилкина. «В США есть установка для торговых центров увеличивать долю арендаторов этого сегмента до 20% для выживания»,— говорит Наталия Кермедчиева.

В торговых комплексах или флагманских магазинах крупных ритейлеров в последнее время появляются пространства, которые раньше было невозможно в них представить, например музеи или галереи, отмечает директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами ADG group Евгения Кузьминых.

«Например, во флагшипах SELA и 2MOOD есть кафе, в Poison Drop работает бар, в Lime открыта Lime Gallery — целый этаж, на котором проходят выставки современного искусства»,— перечисляет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Сколько можно заработать на инвестициях в торговые площади

Сколько можно заработать на инвестициях в торговые площади

Досуг — то, за чем приходят в торговый комплекс сегодня. В том числе поэтому, например, в объектах ADG group (управляет сетью московских комплексов «Место встречи») активно развиваются фитнес-клубы. Большую часть площадей в новых торговых комплексах занимают именно операторы спортивных пространств — в июне 2025 года на них приходился 21% арендопригодной площади в новых комплексах Москвы, что на 9 п. п. больше год к году, подсчитали в IBC Real Estate.

Помимо фитнес-клубов в торгцентрах активно открываются термальные комплексы — оздоровительные семейные центры с бассейнами с подогретой водой, саунами и различными развлечениями. Например, в подмосковном «Мега Химки» началось строительство всесезонного акватермального комплекса «Аэротермы».

По прогнозам NF Group, по итогам 2025 года общее число терм по всей России вырастет на треть — до 81 объекта, а их суммарная площадь достигнет 530 тыс. кв. м.

В то же время доля классических категорий арендаторов торгцентров (продукты питания, fashion, бытовая техника и электроника, товары для дома) постепенно сокращается. По подсчетам IBC Real Estate, в июне 2025 года доля fashion-арендаторов в новых торгцентрах Москвы снизилась на 9 п. п. год к году, до 16%. На продуктовые магазины приходится всего 13% площадей в новых объектах, на магазины детских товаров и электроники — по 5%, уточняют консультанты.

Будущее потребления

Несмотря на рост рынка онлайн-продаж, роль офлайн-канала остается значимой: покупатели продолжают посещать магазины, чтобы «пощупать» товар, получить консультацию и использовать дополнительные сервисы, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо». Для формирования знания, доверия и лояльности потребителю важны очный формат взаимодействия с брендом, сервис, возможность обратиться за постпродажным обслуживанием, уверен Николай Поляков. Это дает свой эффект и для онлайна: открытие фирменного магазина в регионе, где раньше бренд не был представлен, сразу дает импульс кратному росту и развитию онлайн-продаж в нем, добавляет топ-менеджер.

В будущем магазины станут еще более гибкими — появятся шоурумы с возможностью покупки через QR-код, автономные пункты выдачи заказов, кофейни-коворкинги, концепт магазина-салона с мастер-классами, считает Павел Люлин. Торгцентры, в свою очередь, превратятся в мультифункциональные хабы — место для работы, учебы, отдыха и покупок, продолжает он. Благодаря таким изменениям можно будет вернуть часть трафика, который будет складываться уже не из случайных гостей, а из регулярных пользователей, ценящих удобство и впечатления, резюмирует эксперт.

Торговые центры, в свою очередь, будут больше фокусироваться на формировании своего комьюнити, предоставлении уникального опыта для своих клиентов и создании атмосферы, которую невозможно получить онлайн, считает Полина Жилкина.

По ее мнению, огромный потенциал для роста лежит в развитии нестандартных досуговых форматов, развлечений для взрослой аудитории, трендовых концепций спорта и прочих видов активности. Торговым комплексам следует становиться не просто местами продаж, а центрами клиентского опыта, где можно не только забрать онлайн-заказ, но и получить дополнительные сервисы — консультацию стилиста, мгновенный возврат или возможность примерки, уверена Наталия Кермедчиева.

Традиционная торговля существует с начала человеческой цивилизации и опирается на века эволюции форматов, привычек и сервисов, рассуждает Анна Лебсак-Клейманс. Виртуальная же торговля, продолжает она, относительно новое явление, активно развивающееся лишь последние 10–15 лет и все еще находящееся в стадии освоения: тестируются модели логистики, коммуникации, персонализации, системы возвратов, омниканальные сценарии. «Здесь уместна историческая аналогия: в начале XX века появился кинематограф, который быстро завоевал массовую популярность и на время потеснил театр. Однако с течением времени каждый жанр занял свое устойчивое место — кино и театр развиваются параллельно, выполняя разные культурные и эмоциональные функции»,— заключает эксперт.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова

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