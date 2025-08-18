Закат сезона

Лето-2025 принесло немало испытаний отдыхающим и игрокам туристического рынка. Задержки и отмены рейсов, природные катаклизмы, обострение региональных конфликтов. Но и в этой нестабильной обстановке россияне не стали меньше путешествовать, хотя подход к планированию отпуска изменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас пока еще трудно в полной мере оценить успешность летнего туристического сезона. В Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров «Ъ-Review» сообщили, что предварительные итоги лета будут подводиться в конце августа. Тем не менее несколько игроков рынка поделились предварительной статистикой, которая позволяет оценить, каким стал этот сезон для российских туристов.

В компании Anex сообщили, что июнь и июль показали хорошие результаты по бронированиям. «Уже сейчас мы видим, что август немного опережает по бронированию прошлый год. Это дает нам основания полагать, что итоги этого лета будут лучше прошлогодних»,— рассказали в компании. Пресс-служба национального туроператора «Алеан» сообщила, что общий рост бронирований по России и ближнему зарубежью (за исключением Краснодарского края) по сравнению с прошлым годом составляет 8%. В пресс-службе «Т-Путешествий» назвали летний сезон «стабильным и предсказуемым, с хорошей динамикой бронирований и устойчивым спросом». За июнь—июль число турпоездок выросло на 8–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, что в среднем количество заказов на отели и авиабилеты этим летом находится на уровне прошлого года. Большую часть из них составляют бронирования внутри страны.

Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров по гостиничному бизнесу Вадим Прасов назвал лето-2025 менее удачным, чем прошлое. По его словам, отельерам не удалось побить рекордные показатели 2024 года. «Прошлый год продемонстрировал рекордные показатели — даже лучше, чем до пандемии. Такой рост загрузки, естественно, привел к увеличению тарифов.

Многие отели, опираясь на успех прошлого года, готовились к аналогичному уровню загрузки в этом. К сожалению, ожидания не у всех оправдались»,— считает он.

Самые-самые: Россия

По данным «Т-Путешествий», 80% всех поездок совершаются по России и только 20% — за рубеж. «Россияне активно и с огромным интересом продолжают открывать для себя родную страну. Они перемещаются в самых разных, порой неожиданных локациях, используют для этого самые разные транспортные средства, и главное — ищут тот самый баланс между приключением, новыми впечатлениями и комфортным, предсказуемым проживанием»,— сказал Вадим Прасов.

Этим летом стало заметно, что внутренний туризм России активно меняет географию. Несмотря на то что привычные лидеры сохраняют свои позиции, ряд новых направлений составляет им серьезную конкуренцию.

Лидером по числу бронирований остается Краснодарский край. Его доля, по данным разных туроператоров и агрегаторов, составляет в среднем от 24% до 40%. Пользуются популярностью Санкт-Петербург и Ленинградская область, оставаясь «культурным магнитом». Москва и Подмосковье играют роль главного транспортного узла, что позволяет этим регионам оставаться востребованными у туристов.

Устойчивый рост показывают Калининградская и Нижегородская область, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Екатеринбург.

По данным «Яндекс Путешествий», стремительно растет популярность Дагестана (+57%) и Карелии (+46%), а горнолыжные курорты Архыз и Домбай стали новым трендом для летнего отдыха и показали рост +132% и +219% соответственно.

Эксперты сервиса связывают такой скачок интереса в летний сезон с большим выбором спортивных активностей и рекреационных форматов отдыха.

В OneTwoTrip главным тревел-открытием сезона назвали Хабаровск. Спрос на перелеты в этот город вырос на 102,6%. Чаще стали путешественники летать в Чебоксары и Ульяновск. «Т-Путешествия» также называют хитами сезона Казань и Алтай. Новыми точками притяжения стали Ярославская область, Башкирия и Камчатка.

Что за рубежом?

В числе востребованных зарубежных направлений остаются Турция, Беларусь, Абхазия, Китай, Армения, Казахстан, Таиланд, ОАЭ и Египет. Этим летом заметно вырос интерес к Вьетнаму. «Яндекс Путешествия» зафиксировали 30-процентный рост на авиабилеты в эту страну. Anex объясняет популярность направления новой обширной полетной программой. А вот к Грузии на фоне сложностей на границе и уменьшения количества прямых рейсов интерес падает.

В «Яндекс Путешествиях» отметили, что билеты за рубеж туристы предпочитают брать заранее — в среднем за месяц до поездки. Если говорить об отельных бронированиях, то в топе сервиса кроме неизменного лидера — Турции — Италия, Франция, Грузия, Испания, Армения, Китай и Казахстан. Средний горизонт бронирования составляет от 27 до 72 дней.

Туроператор «Алеан» отмечает высокий спрос на туры в Беларусь — как экскурсионные (+72%), так и поездки в санатории (+10%). Пользуется популярностью Абхазия благодаря появлению в республике новых объектов с хорошей инфраструктурой, открытию прямого авиасообщения и демократичным ценам. По данным OneTwoTrip, заметно вырос спрос на перелеты в Кишинев. В столицу Молдовы забронировано в четыре раза больше билетов, чем год назад. В то же время интерес к поездкам в Азербайджан на фоне обострения отношений с Россией падает.

Где жить?

Традиционно одним из самых популярных видов жилья для отпуска остаются гостиницы. В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что наиболее выгодно бронировать номера заранее и оплачивать стоимость проживания частями. Согласно исследованию сервиса, 63% бронирований совершаются с отложенным платежом.

Бронирование отдыха с помощью агрегаторов и мобильных приложений в «Т-Путешествиях» называют трендом этого лета. По данным компании, более 75% продаж осуществляется через онлайн-каналы.

Продолжают набирать популярность нестандартные форматы размещения — глэмпинги, автопутешествия и речные маршруты. По данным «Авито Путешествий» и Минэкономразвития России, количество бронирований глэмпингов год к году выросло вдвое. Такую популярность модульных отелей связывают с растущим спросом туристов на отдых на природе в комфортных условиях.

Еще один популярный формат жилья — квартиры и загородные дома, которые можно взять в краткосрочную аренду. В «Авито Путешествиях» рассказали, что спрос на такие объекты размещения вырос в сравнении с прошлым годом. В июне—июле 2025 года в среднем по России количество бронирований квартир в краткосрочную аренду увеличилось на 31%, а загородных домов — на 94,5%.

Готовь сани летом

По данным «Алеан», в среднем цены на проживание в отелях выросли за год на 15–20%. В пресс-службе «Т-Путешествий» отмечают, что наибольший рост среднего чека зафиксировали в категориях экскурсий и авиабилетов — +12% и +7% соответственно по итогам семи месяцев 2025 года. На 6% увеличился средний чек на туры, на 2% подорожали ж/д билеты. А вот цены на отели остаются стабильными. Причинами роста цен в компании называют инфляционное давление и превышение спроса над предложением, особенно на популярных маршрутах внутри страны. В Anex рассказали, что год к году стоимость туров действительно увеличивается, но средний чек по направлениям летом повысился на 2,3%.

Рост цен — одна из причин, по которой туристы чаще стали бронировать свой отдых заранее. В Anex называют такой подход тенденцией последних лет. Бронируя туры за несколько месяцев до поездки, туристы могут выбрать интересующий отель и не бояться, что он уйдет в «стоп» продаж в период высокого сезона. Кроме того, раннее бронирование позволяет сэкономить деньги благодаря спецпредложениям. Многие туристы также заранее приобретают экскурсии и дополнительные услуги, чтобы максимально определить бюджет отдыха до начала поездки и подстроить его под свои предпочтения.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что в этом году россияне начали планировать летний отдых раньше, чем в прошлом.

Согласно исследованию сервиса, в 2024 году поток бронирований на июль начал формироваться в апреле, а в 2025 году — еще зимой.

Например, спрос на Дагестан взлетел на 57% в январе, а горизонт бронирования достиг 133 дней.

При этом чем более нестандартное направление выбирают россияне, тем раньше они фиксируют даты поездки. Эксперты «Яндекс Путешествий» отмечают, что с привычными направлениями туристы играют в ожидание, рассчитывая на удачную цену в последний момент.

Последствия ЧП в Черном море

Одной из причин существенного перераспределения летнего турпотока стало крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе. После ЧП часть побережья, в том числе Анапа, была закрыта для купания. Кто-то стал искать альтернативные варианты для летнего отдыха, другие туристы приехали отдыхать в привычные места, не рассчитывая на купание в море.

«Не для всех людей, которые едут на море, купание — это главный сценарий. Кто-то прекрасно проводит время у бассейна, кто-то с интересом путешествует по окрестностям, исследует локации. И для многих это тоже вполне себе полноценный и интересный отдых»,— объяснил Вадим Прасов.

В «Алеан» рассказали, что крупные отели Анапы предлагают туристам альтернативу пляжному отдыху — бассейны, спа, программы анимации. Это позволило им сохранить загруженность летом на уровне 50–60%.

И все же число бронирований в Анапе сократилось на 60–70%, по данным «Алеан», в связи с запретом на купание. Отели, чтобы привлечь гостей, предлагают большие скидки, а некоторые услуги стали вовсе бесплатными.

Негативный информационный фон из-за экологической ситуации в Анапе привел к снижению спроса на отдых в Сочи и Геленджике. В «Алеан» отметили, что оказали влияние на интерес к этим курортам и авиаколлапсы, сложности с авиа- и железнодорожным транспортом, высокие прайсы отелей на старте бронирования, подорожание транспортной составляющей тура и ненастная погода в июне. В сравнении с прошлым годом спрос по данным направлениям снизился в пределах 20%.

Россияне стали выбирать бюджетные места размещения в Краснодарском крае и окрестностях. Позитивную динамику показали, например, Туапсе и курорты Азовского моря. Спрос на отдых в Ейске, Голубицкой, Темрюке вырос по сравнению с прошлым годом на 37%. «Большая часть объектов на азовском побережье — отели, базы отдыха экономсегмента, без питания или с завтраками. Направление выбирали семейные туристы, путешествующие на автомобиле, которых устраивает непритязательный отдых в “дачном” формате. Цены в сопоставимых по уровню отелях на 15–20% ниже, чем на других курортах Краснодарского края»,— сообщили в «Алеан».

Авиаколлапс

Летом туристы не раз сталкивались со сложностями с авиасообщением и закрытием воздушного пространства. По словам Вадима Прасова, такие сбои сказываются не только на россиянах, но и на иностранных туристах, а значит, на объемах турпотока. «Уже есть небольшой процент отказов со стороны китайских и ближневосточных туристов, которые связаны именно с опасениями по поводу авиасообщения»,— сказал он.

В Anex считают, что подобные негативные факторы влияют больше на изменения в распределении предпочтений туристов между направлениями, чем на сокращение общего турпотока. «Мы видим, что туристы более рационально подходят к выбору своего отдыха, стараясь расширить пакет дополнительными услугами, например страхованием от невыезда и выбором более качественного отеля»,— сообщили в компании.

В целом опрошенные «Ъ-Review» эксперты позитивно настроены на конец летнего сезона и осень. По словам Вадима Прасова, большая часть бронирований на август уже оформлена. До конца лета в «Т-Путешествиях» рассчитывают на дополнительный прирост бронирований в 10–15%. «Мы рассчитываем на продление высокого сезона до конца сентября, особенно на юге России. Кроме того, традиционно оживляется городской и событийный туризм — экскурсии, форумы, концерты. Бронирования на сентябрь уже активно идут: рост к осени 2024 года — порядка 7–10%»,— сообщили в пресс-службе компании.

В Anex ожидают рост числа бронирований более чем на 20% относительно прошлого года. Рассчитывать на это можно с учетом популярности выставленных полетных программ, предварительных результатов продаж и роста интереса к бронированию туров с регулярными рейсами.

По данным отельных бронирований сервиса OneTwoTrip, в августе 64,8% туристов останутся в России, а 35,2% отправятся за границу.

В конце лета россияне будут отдыхать в Санкт-Петербурге, Москве, Адлере, Калининграде, Казани, Владивостоке, Сочи, Нижнем Новгороде и других городах. В числе популярных зарубежных направлений — Турция, Китай, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия и Армения.

Самой популярной страной для августовского отдыха стала Италия, на которую приходится 13,3% от всех зарубежных заказов. На втором месте — Испания (12,3%), на третьем — Франция (10,8%), которая показала серьезный рост популярности.

По данным «Алеан», осенью спрос смещается на оздоровительный отдых. В топе — санатории Кавказских Минеральных Вод, Беларуси, Краснодарского края, Подмосковья, Белокурихи и Башкирии. Несмотря на то что здравницы бронируют заранее, найти места в разных ценовых категориях еще можно.

Ксения Черняева