Отдыхайте на здоровье

Велнес-туризм становится все более популярным в России — спрос на отдых, во время которого можно улучшить свое физическое и ментальное самочувствие, ежегодно растет, и Россия уже заняла 13-е место по объему велнес-экономики. По оценке международной консалтинговой компании IMARC Group, к 2033 году рынок оздоровительного туризма может составить $87 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Согласно исследованию Global Wellness Economy Monitor 2024, которое было подготовлено Институтом глобального велнеса (Global Wellness Institute, GWI), этот вид туризма занимает четвертое место в велнес-экономике после персонального ухода и бьюти, здорового питания и физической активности. По данным международной исследовательской консалтинговой компании IMARC Group, в 2024 году рынок health & wellness в России был оценен в $62 млрд, а к 2033 году может вырасти до $87 млрд. Ранее в международном рейтинге 2023 года от GWI Россия заняла 13-е место по объему велнес-экономики ($108 млрд). Разница в цифрах объясняется различиями в методологии: IMARC оценивает отдельные направления, в то время как GWI учитывает весь спектр велнес-услуг, включая тревел-направление. В любом случае эти результаты подтверждают, что Россия сегодня — устойчивый игрок велнес-индустрии и входит в топ-20 стран рейтинга.

Что такое велнес-туризм?

Иногда велнес-туризм ошибочно отождествляют с оздоровительным туризмом. Однако в самом слове wellness зашифровано более широкое определение, где well — это физическое и ментальное благополучие, а суффикс -ness указывает на устойчивое состояние аналогично слову «фитнес» — быть в форме. Основная его цель — улучшение физического и психоэмоционального самочувствия. «Велнес-туризм — это любое активное времяпровождение с целью получить впечатления и удовольствие в комфортных условиях, включающее оздоровительный, активный туризм, фитнес-туризм, винный туризм, ретриты и многое другое, кроме туризма спортивных достижений»,— объясняет основатель Russian Wellnes Hub Илья Коноплев.

Секрет популярности

Динамичное развитие этого вида туризма началось после пандемии COVID-19. И если до 2020 года популярнее были европейские курорты, то в последнее время, особенно с 2022 года, стал расти интерес к российскому сегменту велнес-туризма. Интересно, что рост спроса на такой отдых совпал с восстановлением мирового рынка в этом сегменте после сильнейшего упадка (почти в два раза) из-за ковида. Полностью мировой рынок велнес-туризма восстановился только к 2023 году, когда смог достигнуть 119% допандемийного 2019 года.

В принципе можно сказать, что внутренний велнес-туризм существовал и раньше в виде санаторного отдыха, но там основной акцент был на физическом, а не на психоэмоциональном и ментальном здоровье. «Сейчас в велнес-индустрию заходят даже, казалось бы, старомодные санатории, которые внедряют отдельные SPA-программы, велнес-программы, то есть они начинают адаптироваться к меняющейся реальности, в которой велнес-продукты становятся невероятно популярными»,— отмечает независимый эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. За последние пять лет в России появились новые виды отелей — fitness и wellness friendly, хилинг-отели, в которых полноценный отдых сочетается с мягким оздоровлением.

Маршруты к благополучию

На перспективность велнес-направления внутри страны влияют три фактора: инфраструктура, хорошая логистика и близость к городам—донорам клиентского трафика.

Таким образом, Кавказские Минеральные Воды изначально имеют хороший потенциал для развития велнес-туризма, потому что сочетают в себе все три условия плюс максимально развитый сервис, в то время как потенциально перспективные Якутия, Удмуртия, Дагестан могут испытывать проблемы с логистикой.

Урбан-велнес сосредоточен вблизи крупных мегаполисов, в первую очередь Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Калининграда. В этих агломерациях развивается инфраструктура для регулярного восстановления в условиях города: от спа и фитнес-клубов до ретрит-отелей и оздоровительных программ. Традиционным направлением для продолжительного велнес-отдыха остается Сочи — ключевой курорт на юге России с устойчивым спросом на санаторные и восстановительные форматы.

В ближайшие десять лет конкуренцию Сочи в этом направлении сможет составить Крым. «Это идеальный регион для велнес-отдыха — здесь есть минеральные воды, грязи, уникальный микроклимат, огромное количество красивейших мест, природные, исторические достопримечательности, региональная гастрономия, винный туризм, огромное количество экотроп и горных троп»,— поясняет Владислав Буря. На данный момент в связи с закрытием аэропорта в Крыму страдает логистика, из-за чего многие туристические продукты не запускаются и ждут своего времени.

Для активного велнес-туризма в составе мини-групп можно поехать в Алтайский регион, к озеру Байкал или на летний Урал. Для любителей заплывов подойдут речные города: Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ярославль.

На любой вкус

Среди нетуристических велнес-услуг можно выделить четыре системообразующих вектора. Во-первых, это фитнес, популяризация физкультуры, активного образа жизни и движения. Во-вторых, в России волнообразно растет интерес к термальным комплексам и баням. В городах строятся термальные курорты, термаленды появляются в торговых центрах и рядом с городами. В отличие от Европы, где акватермальный отдых ассоциируется с природными источниками под открытым небом, в России это часто подогреваемые бассейны с саунами, хаммамами, банями.

Третий вектор — это ретритное направление и программы ментального оздоровления, или «мягкий фитнес»,— все, что связано с самопознанием, йогой, ментальными упражнениями, а также терапия с психологами. Туристы ищут спокойный отдых, поскольку в повседневной жизни страдают из-за высокого ритма жизни, информационных перегрузок, хронических стрессов, неуверенности в будущем, жалуются на ухудшение памяти и концентрации внимания, низкую работоспособность. «Люди хотят замедлить ритм жизни хотя бы на какое-то время и выйти из цифрового мира, пройти информационный детокс. Спрос на эти программы в различных оздоровительных центрах страны огромен»,— отмечает Владислав Буря.

По разным данным, до 75% работоспособных россиян заявили о том, что у них есть те или иные проблемы со сном. Неудивительно, что сегодня программы, направленные на восстановление сна, очень востребованы и быстро бронируются. Также набирает популярность направление сексуального велнеса — программы восстановления либидо и коррекции сексуального здоровья, снизившегося на фоне хронического стресса и эмоционального истощения.

Наконец, неотъемлемой частью велнес-туризма остается бьюти-индустрия, которая включает в себя антивозрастные программы (anti-age), косметологические процедуры, в том числе направленные на коррекцию фигуры. Растет спрос и на программы, связанные с детоксикацией организма и укреплением иммунитета.

Велнес как образ жизни

Велнес-туризм, по наблюдениям экспертов отрасли, редко становится точкой входа — скорее это логичное продолжение уже выбранного стиля жизни. Те, кто регулярно посещает спортзал, с интересом открывают фитнес-туры. Приверженцы здорового питания и профилактической медицины — оздоровительные санатории и курорты. Практикующие йогу — ретритные центры. Выбор велнес-туризма — это осознанное решение, к которому приходят благодаря определенному образу жизни. «Туризм, как и любое путешествие, не является базовой потребностью и находится на верхних ступенях пирамиды Маслоу, поэтому основной потребитель велнес-туризма сегодня — это житель крупных городов, который зарабатывает достаточно для того, чтобы в своей системе ценностей иметь осознанные расходы на свое благополучие»,— поясняет Илья Коноплев.

И хотя велнес-туризм — продукт индивидуального выбора, можно выделить определенные сегменты аудитории. Самая многочисленная — это гости, в основном женщины в возрасте 55+ лет, которые ищут комплексное оздоровление и имеют хронические проблемы со здоровьем. В их сценарий пребывания на курорте на протяжении 12–15 дней входят посещение центра красоты, прогулки на природе, отдых в зонах релакса, активные мероприятия, лекции по здоровому образу жизни. Второй сегмент — это люди 45+ лет, которые приезжают для решения конкретных проблем, связанных как с физическим, так и с ментальным здоровьем, на 5–10 дней. Третий сегмент — это туристы от 30 лет, приезжающие только в целях перезагрузки на 2–5 дней и выбирающие отдельные процедуры. Есть небольшой сегмент тех, кто приобретает услуги по диагностике организма. Отдельная аудитория — семьи, где детям прививают традиции правильного оздоровительного отдыха. Растет интерес к такому отдыху и со стороны работодателей. Все больше компаний рассматривают инвестиции в ментальное здоровье сотрудников как способ повышения продуктивности. Популярность набирают оздоровительные тимбилдинги продолжительностью два-три дня, ориентированные на управленческий персонал.

Благоприятные прогнозы

В настоящее время уровень велнес-инфраструктуры в России повышается, появляются объекты с качественным номерным фондом, благоустроенной территорией и современным медицинским оборудованием. Однако остаются традиционные для сферы услуг проблемы с уровнем подготовки персонала и его дефицитом. Многие регионы и крупные отельные сети запускают собственные проекты академии гостеприимства, чтобы решить кадровый вопрос.

Уровень сервиса растет с каждым годом, но остается неравномерным, указывают эксперты. В частности, в Крыму уровень сервиса ниже, чем в других российских регионах, и, как ни парадоксально, на это влияет популярность данного направления.

Пока российский велнес-туризм отстает от европейских трендов на несколько лет. Не так давно на российский рынок пришли хрономедицина, комплексная ревитализация организма, митохондриальные программы здоровья.

Однако в ближайшие годы эту индустрию ждет активный рост. Интерес взрослого платежеспособного населения к благополучию — физическому и ментальному — стремительно увеличивается. Это создает благоприятные условия для запуска новых продуктов, сервисов и туристических маршрутов. «Рынок велнес-услуг в России — это десятки миллиардов рублей. Мы намерены участвовать в его формировании: продвигать велнес-подход, создавать инфраструктуру и извлекать коммерческий эффект. Перспективы масштабные. Все только начинается»,— уверен Владислав Буря.

Для оценки велнес-курорта эксперты отрасли учитывают более 20 параметров, среди которых — локация, инфраструктура, ценовая политика, логистика, уровень сервиса, качество питания. Они рекомендуют обращать внимание на курорты, которые специализируются на двух-трех направлениях. А для того чтобы провести отдых с максимальной пользой, стоит заранее определиться с услугами и перед заказом ознакомиться с отзывами и рейтингами на популярных турсайтах.

Анна Александрова