Глава ВТБ Костин объяснил идею отнести банки маркетплейсов к системообразующим

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в интервью Reuters сказал, что отнесение банков маркетплейсов к системообразующим необходимо из-за объема клиентской базы. Если такой банк рухнет, пояснил он, десятки миллионов людей могут потерять деньги.

Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На Международном банковском форуме в Сочи в сентябре господин Костин предложил сделать банки маркетплейсов системообразующими из-за «охвата клиентуры». В интервью Reuters он развил эту мысль.

«Я предлагал ввести для банков маркетплейсов системную значимость, по критерию, допустим, численности клиентов: если 40–50 млн клиентов, то это уже системно значимый банк,— сказал Андрей Костин.— Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишенными денег? Тут нужны регуляторные меры. Я думаю, вполне можно отработать по линии Центрального банка».

Господин Костин отметил, что Россия — единственная страна, где маркетплейсам разрешено иметь собственные банки — в Китае и США платформы сильно ограничены. «Но я спокойно отношусь к нашим коллегам, единственный принцип — должен быть равный подход. А так, пусть развиваются, никто не против скидок, все любят кешбэки и скидки»,— сказал глава ВТБ.

«У Сбербанка маркетплейс не состоялся, и сегодня очевидно, что существуют два доминирующих игрока — Озон и WB. Каждый из них в настоящее время решил развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками»,— сказал господин Костин. По его словам, ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам варианты сотрудничества, но «пока есть серьезные расхождения в позициях».

По мнению Андрея Костина, платформенная экономика будет развиваться, «за ней будущее». «Хотя мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать, — сказал Андрей Костин.— Есть желание все-таки пощупать, посмотреть и понюхать, проверить. Вот это успокаивает, продуктовые магазины сохранятся. В остальном платформенная экономика будет иметь большое развитие, особенно на смене поколений. К хорошему быстро привыкаешь».